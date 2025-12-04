Відео
Де і коли дивитися жеребкування ЧС-2026

Де і коли дивитися жеребкування ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 22:31
Де дивитися жеребкування чемпіонату світу 2026 за участю України
Збірна України з футболу. Фото: УАФ

У п’ятницю, 5 грудня, у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні відбудеться церемонія жеребкування групового турніру чемпіонату світу-2026. Одним із учасників може стати збірна України, яку очікує плей-оф відбору.

Трансляцію жеребкування можна побачити в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Сборная Украины по футболу
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Хто транслюватиме жеребкування ЧС-2026

Команда Сергія Реброва дізнається своїх потенційних суперників у груповому етапі чемпіонату світу-2026, на який їй ще належить пробитися через європейський плей-оф.

Своїх суперників отримають 42 команди, що вже гарантували собі участь, а також представники європейського та міжконтинентального плей-оф, де розіграють ще шість путівок.

Збірна України потрапила до четвертого кошика, де опинилися всі учасники плей-оф відбору. У ньому опинилися й команди з найнижчим рейтингом ФІФА та представники міжконтинентальної кваліфікації.

Під час жеребкування синьо-жовті отримають по одному супернику з першого, другого та третього кошиків.

Церемонія жеребкування стартує о 19:00 за київським часом. Стежити за подією українські глядачі зможуть завдяки трансляції на "Суспільне Спорт".

Також церемонію в прямому ефірі покаже офіційна платформа FIFA+, але з англомовними коментарями.

Нагадаємо, лідер збірної України з біатлону Юлія Джима вже не виступить в 2025 році.

Відомі клуби почали полювання на гравця київського "Динамо" Тараса Михавка.

Легендарний півзахисник мадридського "Реалу" Тоні Кроос розповів, чому провалився головний тренер клубу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
