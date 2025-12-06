Форвард Шахтаря Кауан Еліас почав роман з популярною бразильською інфлюенсеркою

Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

Форвард донецького "Шахтаря" Кауан Еліас почав нові стосунки. Цікаво, що його дівчина набагато популярніше ніж він сам, оскільки вона є відомою в Бразилії інфлюенсеркою та колишньою коханою зірки мадридського "Реалу" Родріго.

Про початок стосунків красуні з футболістом повідомив паблік Glam Set & Match.

Реклама

Читайте також:

Гравець "Шахтаря" зустрічається з колишньою зірки "Реала"

Фітнес-блогер Бруна Ротта почала зустрічатись з 19-річним талантом із "Шахтаря", який молодший за неї на вісім років.

За інформацією джерела, ще кілька днів тому Ротта перебувала в Італії — нібито через португальського захисника "Лаціо" Нуно Тавареша. Але, повернувшись до Мадрида, вона раптово змінила напрямок і вилетіла до Польщі, а потім потягом до України.

Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

За даними джерела, Бруна опублікувала фото букетів, які, ймовірно, отримала від Еліаса. У своєму ролику вона написала:

"Чоловіки не знають, але це найщиріше почуття кожної жінки, коли вона отримує квіти".

Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

Що більше, місце зйомки повністю збіглося з інтер’єром будинку футболіста — це підтверджують кадри з його Instagram. Ротта також виклала відео з тренування у спортзалі, й бразильці вважають, що це був спортзал HAMMER у Харкові.

При цьому бразильські джерела, ймовірно, не знають, що у Харкові "Шахтар" не проводить матчів, а гравці клубу базуються у Львові та Києві.

Раніше інфлюенсерці приписували роман із 26-річним італійським форвардом Маттео Ретегі, який нині виступає за клуб "Аль-Кадасія" у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, київське "Динамо" покинув легіонер — що з ним сталося.

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик в січні може змінити команду.