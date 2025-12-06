Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гаряча ексдівчина зірки Реалу почала стосунки з форвардом Шахтаря

Гаряча ексдівчина зірки Реалу почала стосунки з форвардом Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 08:56
Форвард Шахтаря Кауан Еліас почав роман з популярною бразильською інфлюенсеркою
Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

Форвард донецького "Шахтаря" Кауан Еліас почав нові стосунки. Цікаво, що його дівчина набагато популярніше ніж він сам, оскільки вона є відомою в Бразилії інфлюенсеркою та колишньою коханою зірки мадридського "Реалу" Родріго.

Про початок стосунків красуні з футболістом повідомив паблік Glam Set & Match.

Реклама
Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гравець "Шахтаря" зустрічається з колишньою зірки "Реала"

Фітнес-блогер Бруна Ротта почала зустрічатись з 19-річним талантом із "Шахтаря", який молодший за неї на вісім років.

За інформацією джерела, ще кілька днів тому Ротта перебувала в Італії — нібито через португальського захисника "Лаціо" Нуно Тавареша. Але, повернувшись до Мадрида, вона раптово змінила напрямок і вилетіла до Польщі, а потім потягом до України.

Девушка футболиста Шахтера
Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

За даними джерела, Бруна опублікувала фото букетів, які, ймовірно, отримала від Еліаса. У своєму ролику вона написала:
"Чоловіки не знають, але це найщиріше почуття кожної жінки, коли вона отримує квіти".

Девушка футболиста Шахтера
Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

Що більше, місце зйомки повністю збіглося з інтер’єром будинку футболіста — це підтверджують кадри з його Instagram. Ротта також виклала відео з тренування у спортзалі, й бразильці вважають, що це був спортзал HAMMER у Харкові.

При цьому бразильські джерела, ймовірно, не знають, що у Харкові "Шахтар" не проводить матчів, а гравці клубу базуються у Львові та Києві.

Раніше інфлюенсерці приписували роман із 26-річним італійським форвардом Маттео Ретегі, який нині виступає за клуб "Аль-Кадасія" у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, київське "Динамо" покинув легіонер — що з ним сталося.

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик в січні може змінити команду.

футбол ФК Шахтар Реал Мадрид дружини футболістів Кауан Еліас Родріго (футболіст)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації