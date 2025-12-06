Форвард Шахтера Кауан Элиас начал роман с популярной бразильской инфлюенсершей

Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

Форвард донецкого "Шахтера" Кауан Элиас начал новые отношения. Интересно, что его девушка гораздо популярнее чем он сам, поскольку она является известной в Бразилии инфлюенсеркой и бывшей возлюбленной звезды мадридского "Реала" Родриго.

О начале отношений красавицы с футболистом сообщил паблик Glam Set & Match.

Фитнес-блогер Бруна Ротта начала встречаться с 19-летним талантом из "Шахтера", который моложе нее на восемь лет.

По информации источника, еще несколько дней назад Ротта находилась в Италии — якобы из-за португальского защитника "Лацио" Нуно Тавареша. Но, вернувшись в Мадрид, она внезапно изменила направление и вылетела в Польшу, а затем поездом в Украину.

Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

По данным источника, Бруна опубликовала фото букетов, которые, вероятно, получила от Элиаса. В своем ролике она написала: "Мужчины не знают, но это самое искреннее чувство каждой женщины, когда она получает цветы".

Бруна Ротта. Фото: instagram.com/brunarotta

Более того, место съемки полностью совпало с интерьером дома футболиста — это подтверждают кадры из его Instagram. Ротта также выложила видео с тренировки в спортзале, и бразильцы считают, что это был спортзал HAMMER в Харькове.

При этом бразильские источники, вероятно, не знают, что в Харькове "Шахтер" не проводит матчей, а игроки клуба базируются во Львове и Киеве.

Ранее инфлюенсерке приписывали роман с 26-летним итальянским форвардом Маттео Ретеги, который сейчас выступает за клуб "Аль-Кадасия" в Саудовской Аравии.

