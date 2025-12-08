Стеблина заменит Дмитренко в сборной Украины на этапе Кубка мира

Лилия Стеблина во время турнира. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Сборная Украины по биатлону изменила женский состав на второй этап Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене.

К команде присоединится Лилия Стеблина, начавшая сезон на Кубке IBU, сообщает "Суспільне Спорт".

Валерия Дмитренко, выступавшая за первую сборную на этапе в Эстерсунде, покинула состав национальной команды. На Кубке IBU в Обертиллахе Лилия Стеблина провела два спринта: в первом показала лучший результат в карьере — 16-е место, во втором финишировала 34-й. Ее участие в гонке преследования отменили после вызова в национальную команду. Решение тренеров связано с желанием усилить состав перед серией спринтов и эстафет, которые запланированы на этапе с 11 по 14 декабря.

Лилия Стеблина в обычной жизни. Фото: instagram.com/steblyna_liliia/

Почему тренеры сделали перестановку

Известно, что 22-летняя Стеблина считается перспективной спортсменкой: она прошла путь от юниорских стартов до расширенного состава национальной команды, дебютировав на Кубке мира в сезоне 2024/25. На внутренних соревнованиях она завоевала первую взрослую медаль, а на международной арене стабильно набирает очки в рамках Кубка IBU и чемпионатов Европы.

Валерия Дмитренко не смогла закрепиться в составе после неудачной эстафеты в Эстерсунде, где уступила лидерам более двух минут и допустила четыре дополнительных патрона. Индивидуальная гонка также сложилась для нее не лучшим образом. Спортсменка заняла 72-е место, что и подтолкнуло тренерский штаб к обновлению состава перед важным стартом в Хохфильцене.

