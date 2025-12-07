Никита Шеремет получил серебро ЧЕ и установил два рекорда на ЧЕ

Украинец с мировым рекордом выиграл медаль ЧЕ по плаванию
В польском Люблине прошел последний день чемпионата Европы-2025 по плаванию на короткой воде. 18-летний украинец Никита Шеремет завоевал историческую серебряную медаль и установил два рекорда.
Эта медаль стала единственной для сборной Украины на турнире, сообщило "Суспільне".
Историческое выступление Шеремета
Дебютант Шеремет, которому всего 18 лет, получил серебряную награду на дистанции 50 метров вольным стилем.
В финале Шеремет показал результат 20.81 секунды, что стало новым рекордом Украины среди взрослых и юниорским мировым рекордом.
Украинец разделил вторую ступеньку пьедестала с французом Максиме Груссе. Чемпионом стал хорват Ере Хрибар, который проплыл за 20.70.
Украина не поднималась на подиум в мужской 50-метровке вольным на короткой воде с 2013 года, когда бронзу завоевал Андрей Говоров.
