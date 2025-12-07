Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Украинец с мировым рекордом выиграл медаль ЧЕ по плаванию

Украинец с мировым рекордом выиграл медаль ЧЕ по плаванию

Дата публикации 7 декабря 2025 21:58
Никита Шеремет получил серебро ЧЕ и установил два рекорда на ЧЕ
Никита Шеремет. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

В польском Люблине прошел последний день чемпионата Европы-2025 по плаванию на короткой воде. 18-летний украинец Никита Шеремет завоевал историческую серебряную медаль и установил два рекорда.

Эта медаль стала единственной для сборной Украины на турнире, сообщило "Суспільне".

Читайте также:

Историческое выступление Шеремета

Дебютант Шеремет, которому всего 18 лет, получил серебряную награду на дистанции 50 метров вольным стилем.

В финале Шеремет показал результат 20.81 секунды, что стало новым рекордом Украины среди взрослых и юниорским мировым рекордом.

Украинец разделил вторую ступеньку пьедестала с французом Максиме Груссе. Чемпионом стал хорват Ере Хрибар, который проплыл за 20.70.

Украина не поднималась на подиум в мужской 50-метровке вольным на короткой воде с 2013 года, когда бронзу завоевал Андрей Говоров.

Напомним, ранее в УПЛ ЛНЗ опередил "Шахтер" в турнирной таблице, а "Динамо" прервало серию из поражений.

Украинского центрбека "ПСЖ" Илью Забарного обвинили в симуляции.

рекорд плавание Сборная Украины по плаванию медаль Никита Шеремет
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
