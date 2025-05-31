Украина с тремя медалями стартовала на ЧЕ по параакадемической гребле

Анна Шеремет выиграла свою первую золотую медаль на чемпионатах Европы. Фото: World Rowing

В болгарском Пловдиве стартовал первый день финалов чемпионата Европы по параакадемической гребле. Украина в этот день выиграла медали всех образцов.

Украинские параспортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали в трех заездах, сообщило "Суспільне Спорт".

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Первая золотая медаль Украины

В первом же финале золотую медаль Украине принесла Анна Шеремет в женской одиночке класса PR1, преодолев 2000 м за 9:56.60.

Участница Паралимпиады-2024 опередила нидерландку Еву Мол на 37.17 секунды, одержав свою первую победу на чемпионатах Европы.

Роман Полянский завоевал серебро в мужской одиночке класса PR1 с результатом 8:51.93. Чемпион Европы-2024 уступил лишь паралимпийскому чемпиону Бенджамину Притчарду из Великобритании, который финишировал за 8:40.38. Полянский обошел итальянца Джакомо Перини, подтвердив свой высокий уровень.

Дарья Котик и Станислав Самолюк второй раз подряд завоевали бронзу в смешанной парной двойке класса PR3, показав время 7:13.13. Они уступили британскому дуэту, серебряным призерам Паралимпиады-2024, и немецкому экипажу, который финишировал за 6:57.41. Украинская пара продемонстрировала слаженную работу и стабильность.

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