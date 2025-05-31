Україна з трьома медалями стартувала на ЧЄ з параакадемічного веслування

Анна Шеремет виграла свою першу золоту медаль на чемпіонатах Європи. Фото: World Rowing

В болгарському Пловдиві стартував перший день фіналів чемпіонату Європи з параакадемічного веслування. Україна в цей день виграла медалі всіх зразків.

Українські параспортсмени здобули золоту, срібну та бронзову медалі в трьох заїздах, повідомило "Суспільне Спорт".

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Перша золота медаль України

В першому ж фіналі золоту медаль Україні принесла Анна Шеремет в жіночій одиночці класу PR1, подолавши 2000 м за 9:56.60.

Учасниця Паралімпіади-2024 випередила нідерландку Єву Мол на 37.17 секунди, здобувши свою першу перемогу на чемпіонатах Європи.

Роман Полянський завоював срібло в чоловічій одиночці класу PR1 із результатом 8:51.93. Чемпіон Європи-2024 поступився лише паралімпійському чемпіону Бенджаміну Прітчарду з Великої Британії, який фінішував за 8:40.38. Полянський обійшов італійця Джакомо Періні, підтвердивши свій високий рівень.

Дар’я Котик і Станіслав Самолюк удруге поспіль вибороли бронзу в змішаній парній двійці класу PR3, показавши час 7:13.13. Вони поступилися британському дуету, срібним призерам Паралімпіади-2024, і німецькому екіпажу, який фінішував за 6:57.41. Українська пара продемонструвала злагоджену роботу та стабільність.

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