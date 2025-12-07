Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українець зі світовим рекордом виграв медаль ЧЄ з плавання

Українець зі світовим рекордом виграв медаль ЧЄ з плавання

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 21:58
Нікіта Шеремет здобув срібло ЧЄ та встановив два рекорди на ЧЄ
Нікіта Шеремет. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

У польському Любліні пройшов останній день чемпіонату Європи-2025 з плавання на короткій воді. 18-річний українець Нікіта Шеремет виборов історичну срібну медаль та встановив два рекорди.

Ця медаль стала єдиною для збірної України на турнірі, повідомило "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Історичний виступ Шеремета

Дебютант Шеремет, якому всього 18 років, здобув срібну нагороду на дистанції 50 метрів вільним стилем.

У фіналі Шеремет показав результат 20.81 секунди, що стало новим рекордом України серед дорослих та юніорський світовим рекордом.

Українець розділив другу сходинку п'єдесталу з французом Максіме Груссе. Чемпіоном став хорват Єре Хрібар, який проплив за 20.70.

Україна не підіймалася на подіум у чоловічій 50-метрівці вільним на короткій воді з 2013 року, коли бронзу здобув Андрій Говоров.

Нагадаємо, раніше в УПЛ ЛНЗ випередив "Шахтар" в турнірній таблиці, а "Динамо" перервало серію з поразок.

Українського центрбека "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в симуляції.

рекорд плавання Збірна України з плавання медаль Нікіта Шеремет
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації