Нікіта Шеремет здобув срібло ЧЄ та встановив два рекорди на ЧЄ

Українець зі світовим рекордом виграв медаль ЧЄ з плавання
У польському Любліні пройшов останній день чемпіонату Європи-2025 з плавання на короткій воді. 18-річний українець Нікіта Шеремет виборов історичну срібну медаль та встановив два рекорди.
Ця медаль стала єдиною для збірної України на турнірі, повідомило "Суспільне".
Історичний виступ Шеремета
Дебютант Шеремет, якому всього 18 років, здобув срібну нагороду на дистанції 50 метрів вільним стилем.
У фіналі Шеремет показав результат 20.81 секунди, що стало новим рекордом України серед дорослих та юніорський світовим рекордом.
Українець розділив другу сходинку п'єдесталу з французом Максіме Груссе. Чемпіоном став хорват Єре Хрібар, який проплив за 20.70.
Україна не підіймалася на подіум у чоловічій 50-метрівці вільним на короткій воді з 2013 року, коли бронзу здобув Андрій Говоров.
