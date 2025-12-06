ЛНЗ став новим лідером УПЛ після осічки Шахтаря та перемоги Динамо

Матч "Кудрівка" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

В УПЛ пройшли три матчі 15-го туру. "Динамо" після чотирьох поразок підряд зіграло з "Кудрівкою", "Шахтар" грав з "Колосом", а ЛНЗ протистояв "Оболоні".

Після цих матчів змінився лідер турнірної таблиці УПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.

ЛНЗ — "Оболонь"

ЛНЗ завершив перше коло УПЛ гучною перемогою над "Оболонню" з рахунком 3:0.

Господарі довго не могли розкрити щільну оборону суперника, поки не стався епізод, який може претендувати на статус найбільш курйозу сезону. Кузик виконував навіс, але м’яч злетів надто високо, і дезорієнтований Федорівський пропустив його за комірець — 1:0.

У другому таймі ЛНЗ грав розкутіше і спершу Нонікашвілі замкнув подачу Кузика точним ударом головою, а згодом Проспер пробіг половину поля та допоміг Яшарі забити в пусті ворота.

ЛНЗ — "Оболонь" — 3:0

Голи: Кузик, 37, Нонікашвілі, 77, Яшарі, 84

"Колос" — "Шахтар"

У центральному матчі 15-го туру УПЛ "Колос" приймав "Шахтар".

"Гірники" зіграли з "Колосом" внічию 0:0 й в другому матчі підряд втратили очки. Через це команда Арди Турана втратила першу позицію та пропустила на неї ЛНЗ.

Початок матчу був за донеччанами й вони тотально контролювали м’яч, а "Колос" відповів єдиним по-справжньому яскравим моментом тайму — після кутового Різник парирував удар Бондаренка, а Салабай з добивання влучив у поперечину.

У другому таймі Шахтар продовжив тиснути, проте господарі дисципліновано руйнували всі підходи й досягли необхідного рахунку.

"Колос" — "Шахтар" — 0:0

"Кудрівка" — "Динамо"

Київське "Динамо" здобуло непросту виїзну перемогу над "Кудрівкою" з рахунком 2:1, перервавши свою серію з чотирьох поразок в УПЛ.

Кияни відкрили рахунок дуже швидко. Вже на 10-й хвилині Вівчаренко розіграв атаку через лівий фланг, Яцик прострілив, Караваєв скинув під удар, а Піхальонок холоднокровно пробив у нижній кут — 0:1.

Наприкінці першого тайму "біло-сині" подвоїли перевагу, коли Волошин перекинув голкіпера, але в фінальній стадії м'яч зачепив Пономаренко і гол записали на нього.

Після відпочинку Кудрівка активізувалася. На 66-й хвилині Мельничук закинув м’яч у штрафний, Нагнойний виграв підбір і пробив з відскоку точно в кут – 1:2.

"Кудрівка" — "Динамо" — 1:2

Голи: Нагнойний, 66 — Піхальонок, 10, Пономаренко, 38

