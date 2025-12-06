Видео
Видео

Главная Спорт Динамо победило, Шахтер потерял очки, в УПЛ новый лидер

Динамо победило, Шахтер потерял очки, в УПЛ новый лидер

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 22:57
ЛНЗ стал новым лидером УПЛ после осечки Шахтера и победы Динамо
Матч "Кудривка" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В УПЛ прошли три матча 15-го тура. "Динамо" после четырех поражений подряд сыграло с "Кудривкой", "Шахтер" играл с "Колосом", а ЛНЗ противостоял "Оболони".

После этих матчей сменился лидер турнирной таблицы УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

ЛНЗ — "Оболонь"

ЛНЗ завершил первый круг УПЛ громкой победой над "Оболонью" со счетом 3:0.

Хозяева долго не могли вскрыть плотную оборону соперника, пока не произошел эпизод, который может претендовать на статус самого курьезного сезона. Кузык выполнял навес, но мяч взлетел слишком высоко, и дезориентированный Федоривский пропустил его за шиворот — 1:0.

Во втором тайме ЛНЗ играл раскованнее и сначала Ноникашвили замкнул подачу Кузыка точным ударом головой, а затем Проспер пробежал половину поля и помог Яшари забить в пустые ворота.

ЛНЗ — "Оболонь" — 3:0

Голы: Кузык, 37, Ноникашвили, 77, Яшари, 84

"Колос" — "Шахтер"

В центральном матче 15-го тура УПЛ "Колос" принимал "Шахтер".

"Горняки" сыграли с "Колосом" вничью 0:0 и во втором матче подряд потеряли очки. Из-за этого команда Арды Турана потеряла первую позицию и пропустила на нее ЛНЗ.

Начало матча было за дончанами и они тотально контролировали мяч, а "Колос" ответил единственным по-настоящему ярким моментом тайма — после углового Ризнык парировал удар Бондаренко, а Салабай с добивания попал в перекладину.

Во втором тайме "Шахтер" продолжил давить, однако хозяева дисциплинированно разрушали все подходы и достигли необходимого счета.

"Колос" — "Шахтер" — 0:0

"Кудривка" — "Динамо"

Киевское "Динамо" одержало непростую выездную победу над "Кудривкой" со счетом 2:1, прервав свою серию из четырех поражений в УПЛ.

Киевляне открыли счет очень быстро. Уже на 10-й минуте Вивчаренко разыграл атаку через левый фланг, Яцык прострелил, Караваев сбросил под удар, а Пихаленок хладнокровно пробил в нижний угол - 0:1.

В конце первого тайма "бело-синие" удвоили преимущество, когда Волошин перебросил голкипера, но в финальной стадии мяч зацепил Пономаренко и гол записали на него.

После отдыха Кудривка активизировалась. На 66-й минуте Мельничук забросил мяч в штрафную, Нагнойный выиграл подбор и пробил с отскока точно в угол — 1:2.

"Кудровка" — "Динамо" — 1:2

Голы: Нагнойный, 66 — Пихаленок, 10, Пономаренко, 38

Напомним, в киевском "Динамо" остались без легионера, у которого проблемы с травмами.

Бывшая девушка футболиста мадридского "Реала" начала отношения с игроком "Шахтера".

Киевское "Динамо" договорилось подписать известного тренера — его несколько дней назад уволили из "Полесья".

футбол ФК Шахтер Динамо Колос УПЛ ЛНЗ ФК Оболонь ФК Кудривка
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
