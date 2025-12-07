Ілля Забарний відмовився грати за ПСЖ через російського воротаря

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник Ілля Забарний не потрапив у заявку на матч чемпіонату Франції проти "Ренна". В клубі повідомили, що гравець захворів.

Однак, деякі джерела сумніваються, що українець хворіє, повідомив портал So Foot, передає Sport.ua.

Забарний не хоче грати з росіянином

Французькі медіа поставили під сумнів офіційне пояснення "ПСЖ" щодо відсутності Забарного у заявці через хворобу.\

Джерела вважають, що версія про "хворобу" українця може бути лише прикриттям. Вони стверджують, що Забарний нібито сам відмовився виходити на поле, коли дізнався про можливе включення до стартового складу російського воротаря Матвія Сафонова.

Наразі в клубі ніяк не коментують ці чутки, але ситуація викликала резонанс у Франції.

У поточному сезоні 22-річний захисник провів 16 матчів і забив один гол. Контракт українця з ПСЖ діє до літа 2030 року.

