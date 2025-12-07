Видео
Главная Спорт Забарного подозревают в симуляции болезни из-за россиянина

Забарного подозревают в симуляции болезни из-за россиянина

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 00:00
Илья Забарный отказался играть за ПСЖ из-за российского вратаря
Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник Илья Забарный не попал в заявку на матч чемпионата Франции против "Ренна". В клубе сообщили, что игрок заболел.

Однако, некоторые источники сомневаются, что украинец болеет, сообщил портал So Foot, передает Sport.ua.

Забарный не хочет играть с россиянином

Французские медиа поставили под сомнение официальное объяснение "ПСЖ" относительно отсутствия Забарного в заявке из-за болезни.

Источники считают, что версия о "болезни" украинца может быть лишь прикрытием. Они утверждают, что Забарный якобы сам отказался выходить на поле, когда узнал о возможном включении в стартовый состав российского вратаря Матвея Сафонова.

Сейчас в клубе никак не комментируют эти слухи, но ситуация вызвала резонанс во Франции.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 16 матчей и забил один гол. Контракт украинца с ПСЖ действует до лета 2030 года.

Напомним, в киевском "Динамо" осталось без игрока, который покинул Украину.

Бывшая девушка игрока сборной Бразилии начала встречаться с футболистом "Шахтера".

Киевское "Динамо" договорилось назначить нового тренера — его несколько дней назад уволили из клуба УПЛ.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный Матвей Сафонов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
