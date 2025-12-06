Відео
Головна Спорт Луїс Енріке використовуватиме Забарного на новій позиції

Луїс Енріке використовуватиме Забарного на новій позиції

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 13:35
ПСЖ готує Забарного до нової позиції — що відомо
Ілля Забарний та Луїс Енріке. Фото: Reuters

В паризькому "ПСЖ" мають багато кадрових проблем через травми. Тому в клубі вирішили змінити позиції деяким гравцям.

Одним із цих гравців став Ілля Забарний, повідомив паблік PSG COMMUNITY.

футбол ПСЖ Луіс Енріке Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
