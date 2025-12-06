ПСЖ готує Забарного до нової позиції — що відомо

Луїс Енріке використовуватиме Забарного на новій позиції
В паризькому "ПСЖ" мають багато кадрових проблем через травми. Тому в клубі вирішили змінити позиції деяким гравцям.
Одним із цих гравців став Ілля Забарний, повідомив паблік PSG COMMUNITY.
"ПСЖ" пожертвує Забарним
Футболісти "ПСЖ" наразі мають перевантажений календар і багато травмованих гравців. Тому під час підготовки Луїс Енріке довго демонстрував гравцям нові тактичні схеми.
Особливу увагу Енріке приділив роботі оборони. У центральній зоні він випробовував тріо Лукас Ернандес — Вільям Пачо — Маркіньос, а правий фланг довірив Іллі Забарному. Українець замінив Ашрафа Хакімі, який продовжує відновлення після травми.
Забарний міг зіграти проти "Ренна" на цій позиції, але захворів. Тому, його поява справа в захисті переноситься.
