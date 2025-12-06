ПСЖ готовит Забарного к новой позиции - что известно

Луис Энрике будет использовать Забарного на новой позиции
В парижском "ПСЖ" имеют много кадровых проблем из-за травм. Поэтому в клубе решили изменить позиции некоторым игрокам.
Одним из этих игроков стал Илья Забарный, сообщил паблик PSG COMMUNITY.
"ПСЖ" пожертвует Забарным
Футболисты "ПСЖ" сейчас имеют перегруженный календарь и много травмированных игроков. Поэтому во время подготовки Луис Энрике долго демонстрировал игрокам новые тактические схемы.
Особое внимание Энрике уделил работе обороны. В центральной зоне он испытывал трио Лукас Эрнандес - Уильям Пачо - Маркиньос, а правый фланг доверил Илье Забарному. Украинец заменил Ашрафа Хакими, который продолжает восстановление после травмы.
Забарный мог сыграть против "Ренна" на этой позиции, но заболел. Поэтому, его появление справа в защите переносится.
