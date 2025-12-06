Видео
Луис Энрике будет использовать Забарного на новой позиции

Луис Энрике будет использовать Забарного на новой позиции

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 13:35
ПСЖ готовит Забарного к новой позиции - что известно
Илья Забарный и Луис Энрике. Фото: Reuters

В парижском "ПСЖ" имеют много кадровых проблем из-за травм. Поэтому в клубе решили изменить позиции некоторым игрокам.

Одним из этих игроков стал Илья Забарный, сообщил паблик PSG COMMUNITY.

Читайте также:
Илья Забарный на тренировке
Илья Забарный. Фото: Reuters

"ПСЖ" пожертвует Забарным

Футболисты "ПСЖ" сейчас имеют перегруженный календарь и много травмированных игроков. Поэтому во время подготовки Луис Энрике долго демонстрировал игрокам новые тактические схемы.

Особое внимание Энрике уделил работе обороны. В центральной зоне он испытывал трио Лукас Эрнандес - Уильям Пачо - Маркиньос, а правый фланг доверил Илье Забарному. Украинец заменил Ашрафа Хакими, который продолжает восстановление после травмы.

Забарный мог сыграть против "Ренна" на этой позиции, но заболел. Поэтому, его появление справа в защите переносится.

Напомним, в "Динамо" остались без легионера, который никак не может восстановиться.

Бывшая девушка звезды "Реала" начала отношения с игроком "Шахтера", который на восемь лет моложе ее.

Киевское "Динамо" договорилось подписать известного тренера одного из клубов УПЛ.

футбол ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
