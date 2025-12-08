Відео
Головна Спорт Реал збирається звільнити Хабі Алонсо і вже знайшов йому заміну

Реал збирається звільнити Хабі Алонсо і вже знайшов йому заміну

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 11:43
Перес серйозно має намір повернути в Реал Зідана замість Алонсо
Тренер Хабі Алонсо під час матчу. Фото: Reuters/Ana Beltran

Головний тренер мадридського "Реала" Хабі Алонсо опинився за крок від відставки. Поразка "королівського клубу" в матчі Ла-Ліги з "Сельтою" може призвести до відставки наставника.

Хабі Алонсо зіпсував стосунки й з керівництвом "Реала", і з футболістами, повідомив на своїй сторінці в соцмережі X журналіст Пепе Альварес.

Ще на початку листопада "Реал" був головним претендентом на перемогу в чемпіонаті Іспанії. Підопічні Хабі Алонсо перемогли "Барселону" в "Ель Класіко" та випереджали каталонську команду в турнірній таблиці.

Криза в мадридському "Реалі"

За останні тижні "бланкос" здобули лише три перемоги у восьми матчах, при цьому претенденти на титул програли два поєдинки. Минулої неділі "Реал" і зовсім несподівано поступився "Сельті" з рахунком 0:2 на "Сантьяго Бернабеу".

Зинедин Зидан
Зінедін Зідан на футбольному полі. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Це фіаско може призвести до дострокового звільнення Хабі Алонсо, чий контракт із клубом діє до літа 2028 року. Президент "Реала" Флорентіно Перес мріє повернути до клубу Зінедіна Зідана, однак екстренер "бланкос" готується очолити збірну Франції влітку 2026 року.

Попри плани Зідана, Перес має твердий намір зробити все, щоб знову укласти контракт з одним із найуспішніших тренерів в історії "Реала". Зінедін уже найближчим часом отримає вигідну пропозицію з Мадрида.

Нагадаємо, український спортсмен став одним із героїв чемпіонату світу з плавання в Польщі.

Тренерський штаб збірної України з біатлону зробив несподівану заміну в команді напередодні важливого старту.

спорт футбол Реал Мадрид Зінедін Зідан тренер Хабі Алонсо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
