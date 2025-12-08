Перес серьезно намерен вернуть в Реал Зидана вместо Алонсо

Тренер Хаби Алонсо во время матча. Фото: Reuters/Ana Beltran

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо оказался в шаге от отставки. Поражение "королевского клуба" в матче Ла Лиги с "Сельтой" может привести к отставке наставника.

Хаби Алонсо испортил отношения и с руководством "Реала", и с футболистами, сообщил на своей странице в соцсети X журналист Пепе Альварес.

Реклама

Читайте также:

Еще в начале ноября "Реал" был главным претендентом на победу в чемпионате Испании. Подопечные Хаби Алонсо победили "Барселоны" в "Эль Класико" и опережали каталонскую команду в турнирной таблице.

Кризис в мадридском "Реале"

За последние недели "бланкос" одержали только три победы в восьми матчах, при этом претенденты на титул проиграли два поединка. В прошлое воскресенье "Реал" и вовсе неожиданно уступил "Сельте" со счетом 0:2 на "Сантьяго Бернабеу".

Зинедин Зидан на футбольном поле. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Это фиаско может привести к досрочному увольнению Хаби Алонсо, чей контракт с клубом действует до лета 2028 года. Президент "Реала" Флорентино Перес мечтает вернуть в клуб Зинедина Зидана, однако экс-тренер "бланкос" готовится возглавить сборную Франции летом 2026 года.

Несмотря на планы Зидана, Перес твердо намерен сделать все, чтобы снова заключить контракт с одним из самых успешных тренеров в истории "Реала". Зинедин уже в ближайшее время получит выгодное предложение из Мадрида.

Напомним, украинский спортсмен стал одним из героев чемпионата мира по плаванию в Польше.

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону произвел неожиданную замену в команде накануне важного старта.