Реал собирается уволить Хаби Алонсо и уже нашел ему замену

Реал собирается уволить Хаби Алонсо и уже нашел ему замену

Дата публикации 8 декабря 2025 11:43
Перес серьезно намерен вернуть в Реал Зидана вместо Алонсо
Тренер Хаби Алонсо во время матча. Фото: Reuters/Ana Beltran

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо оказался в шаге от отставки. Поражение "королевского клуба" в матче Ла Лиги с "Сельтой" может привести к отставке наставника. 

Хаби Алонсо испортил отношения и с руководством "Реала", и с футболистами, сообщил на своей странице в соцсети X журналист Пепе Альварес. 

Читайте также:

Еще в начале ноября "Реал" был главным претендентом на победу в чемпионате Испании. Подопечные Хаби Алонсо победили "Барселоны" в "Эль Класико" и опережали каталонскую команду в турнирной таблице. 

Кризис в мадридском "Реале" 

За последние недели "бланкос" одержали только три победы в восьми матчах, при этом претенденты на титул проиграли два поединка. В прошлое воскресенье "Реал" и вовсе неожиданно уступил "Сельте" со счетом 0:2 на "Сантьяго Бернабеу".  

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан на футбольном поле. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Это фиаско может привести к досрочному увольнению Хаби Алонсо, чей контракт с клубом действует до лета 2028 года. Президент "Реала" Флорентино Перес мечтает вернуть в клуб Зинедина Зидана, однако экс-тренер "бланкос" готовится возглавить сборную Франции летом 2026 года. 

Несмотря на планы Зидана, Перес твердо намерен сделать все, чтобы снова заключить контракт с одним из самых успешных тренеров в истории "Реала". Зинедин уже в ближайшее время получит выгодное предложение из Мадрида.  

спорт футбол Реал Мадрид Зинедин Зидан тренер Хаби Алонсо
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
