Вернидуб у Нефтчі — скільки заробить український тренер

Юрій Вернидуб під час роботи в "Кривбасі". Фото: УНІАН

Український тренер Юрій Вернидуб остаточно погодив умови роботи з азербайджанським "Нефтчі". Сторони вийшли на домовленості після серії переговорів, які тягнулися декілька тижнів.

Клуб хотів отримати довгострокового наставника, а фахівець спочатку наполягав на короткостроковому варіанті, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Фінальне рішення "Нефтчі" та Юрія Вернидуба виявилося компромісним. Замість піврічного "тестового" співробітництва було підписано повноцінний контракт терміном на півтора року. При цьому зарплата українського фахівця в Баку, згідно з інформацією джерел, складе близько 50 тисяч доларів на місяць. Це робить Вернидуба одним із найбільш високооплачуваних наставників місцевої першості.

Юрій Вернидуб керує грою команди. Фото: УНІАН

Важлива деталь у кар'єрі тренера

Найскладнішим моментом залишається можливий виїзд Вернидуба за кордон. В умовах воєнного стану він, як громадянин призовного віку, не може покинути Україну на загальних підставах. Формально тренер зможе легально виїхати тільки після 22 січня 2026 року, коли йому виповниться 60 років.

Однак розглядається варіант надання фахівцеві спеціального дозволу. Азербайджанська сторона зацікавлена в його якнайшвидшому приїзді, а українська влада, за інформацією інсайдерів, вивчає можливість зробити виняток із загальних правил.

