Судья Караарслан после скандала с интимным видео вернулась в футбол

Судью, отстраненную из-за скандального видео, допустили к работе
В Турции разгорелся новый виток истории вокруг 25-летней арбитра Элиф Караарслан, которая ранее получила пожизненный бан от Турецкой футбольной ассоциации.
Судья оказалась в центре громкого интимного скандала после публикации видеозаписи, где, по утверждениям обвинителей, фигурировали она и 61-летний инспектор Орхан Эрдемир, сообщает Fanatik.
Девушка категорически отвергала причастность, заявляя, что на записи изображена другая женщина, тогда как сам Орхан Эрдемир утверждал, что видео распространили без его согласия.
Почему возвращение Караарслан вызвало волну обсуждений
Несмотря на давление и публичный резонанс, Элиф Караарслан неожиданно вернулась к работе. Пока что ей доверили лишь матчи детских команд и самых низших лиг Турции, однако сам факт ее появления на поле вызвал большой интерес. Источники в турецких медиа пишут, что формального запрета на такие игры у федерации нет, поэтому восстановление возможно.
Интерес к Караарслан усиливается и из-за ее активности в социальных сетях. Судья ведет блог, публикует эффектные фотографии, анализирует спорные эпизоды чемпионата Турции и не избегает острых тем, что лишь подогревает обсуждения вокруг ее фигуры. На фоне длительного скандала любое ее действие становится поводом для новых дискуссий.
