Судья Караарслан после скандала с интимным видео вернулась в футбол

Элиф Караарслан за работой. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

В Турции разгорелся новый виток истории вокруг 25-летней арбитра Элиф Караарслан, которая ранее получила пожизненный бан от Турецкой футбольной ассоциации.

Судья оказалась в центре громкого интимного скандала после публикации видеозаписи, где, по утверждениям обвинителей, фигурировали она и 61-летний инспектор Орхан Эрдемир, сообщает Fanatik.

Реклама

Читайте также:

Девушка категорически отвергала причастность, заявляя, что на записи изображена другая женщина, тогда как сам Орхан Эрдемир утверждал, что видео распространили без его согласия.

Элиф Караарслан в обычной жизни. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Почему возвращение Караарслан вызвало волну обсуждений

Несмотря на давление и публичный резонанс, Элиф Караарслан неожиданно вернулась к работе. Пока что ей доверили лишь матчи детских команд и самых низших лиг Турции, однако сам факт ее появления на поле вызвал большой интерес. Источники в турецких медиа пишут, что формального запрета на такие игры у федерации нет, поэтому восстановление возможно.

Интерес к Караарслан усиливается и из-за ее активности в социальных сетях. Судья ведет блог, публикует эффектные фотографии, анализирует спорные эпизоды чемпионата Турции и не избегает острых тем, что лишь подогревает обсуждения вокруг ее фигуры. На фоне длительного скандала любое ее действие становится поводом для новых дискуссий.

Напомним, в мадридском "Реале" назрела смена тренера, Хаби Алонсо уступит место авторитетному специалисту.

В "Ливерпуле" разгорается скандал, Мохаммеда Салаха не включили в заявку на важный матч в дисциплинарных целях.