Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Судью, отстраненную из-за скандального видео, допустили к работе

Судью, отстраненную из-за скандального видео, допустили к работе

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 18:08
Судья Караарслан после скандала с интимным видео вернулась в футбол
Элиф Караарслан за работой. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

В Турции разгорелся новый виток истории вокруг 25-летней арбитра Элиф Караарслан, которая ранее получила пожизненный бан от Турецкой футбольной ассоциации.

Судья оказалась в центре громкого интимного скандала после публикации видеозаписи, где, по утверждениям обвинителей, фигурировали она и 61-летний инспектор Орхан Эрдемир, сообщает Fanatik

Реклама
Читайте также:

Девушка категорически отвергала причастность, заявляя, что на записи изображена другая женщина, тогда как сам Орхан Эрдемир утверждал, что видео распространили без его согласия. 

Элиф Караарслан
Элиф Караарслан в обычной жизни. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Почему возвращение Караарслан вызвало волну обсуждений

Несмотря на давление и публичный резонанс, Элиф Караарслан неожиданно вернулась к работе. Пока что ей доверили лишь матчи детских команд и самых низших лиг Турции, однако сам факт ее появления на поле вызвал большой интерес. Источники в турецких медиа пишут, что формального запрета на такие игры у федерации нет, поэтому восстановление возможно.

Интерес к Караарслан усиливается и из-за ее активности в социальных сетях. Судья ведет блог, публикует эффектные фотографии, анализирует спорные эпизоды чемпионата Турции и не избегает острых тем, что лишь подогревает обсуждения вокруг ее фигуры. На фоне длительного скандала любое ее действие становится поводом для новых дискуссий.

Напомним, в мадридском "Реале" назрела смена тренера, Хаби Алонсо уступит место авторитетному специалисту

В "Ливерпуле" разгорается скандал, Мохаммеда Салаха не включили в заявку на важный матч в дисциплинарных целях. 

скандал спорт футбол судьи Чемпионат Турции по футболу Элиф Караарслан
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации