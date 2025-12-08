Видео
Видео

Главная Спорт Скандал с Салахом набирает обороты — Ливерпуль ответил игроку

Скандал с Салахом набирает обороты — Ливерпуль ответил игроку

Дата публикации 8 декабря 2025 14:44
Салах не поедет на матч Ливерпуля с Интером из-за Слота
Мохаммед Салах на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Английский "Ливерпуль" официально оставил Мохаммеда Салаха вне заявки на матч Лиги чемпионов против "Интера", усилив напряжение вокруг конфликта между игроком и клубом.

Арне Слот принял решение после публичных высказываний форварда, что вызвало оживленные обсуждения внутри команды, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Отсутствие египтянина в списке на ключевую игру стало самым жестким шагом тренера с момента его прихода. Потеря Мохаммеда Салаха перед поездкой в Милан осложняет ситуацию "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Команда идет в середине турнирной таблицы и не может позволить себе терять очки. 

Арне Слот
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Конфликт внутри "Ливерпуля"

Салах долгие годы оставался ключевой фигурой клуба: лидер по забитым мячам, решающим голам, матчам в плей-офф и символ эпохи Юргена Клоппа. Его вклад в успехи простирается от победы в Лиге чемпионов до долгой борьбы за титул АПЛ. Болельщики "красных" любят египтянина, который формировал облик команды почти десятилетие. Нынешняя эскалация кажется не просто дисциплинарным эпизодом, а моментом, который может изменить структуру "Ливерпуля".

В клубе дают понять, что командная дисциплина для тренерского штаба сейчас важнее статуса любой звезды. Ожидается, что ситуацию прокомментируют после матча, однако исключение Салаха уже стало одним из самых громких решений Слота в сезоне. 

Напомним, Флорентино Перес выбрал двух тренеров, которые могут заменить Хаби Алонсо. 

Украинец Андрей Лунин готов покинуть мадридский "Реал" по совету бывшего футболиста испанской команды. 

спорт футбол Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
