Салах не поїде на матч Ліверпуля з Інтером через Слота

Мохаммед Салах на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Англійський "Ліверпуль" офіційно залишив Мохаммеда Салаха поза заявкою на матч Ліги чемпіонів проти "Інтера", посиливши напругу довкола конфлікту між гравцем та клубом.

Арне Слот ухвалив рішення після публічних висловлювань форварда, що викликало жваві обговорення всередині команди, повідомляє Daily Mail.

Відсутність єгиптянина в списку на ключову гру стала найжорсткішим кроком тренера з моменту його приходу. Втрата Мохаммеда Салаха перед поїздкою в Мілан ускладнює ситуацію "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів. Команда йде в середині турнірної таблиці й не може дозволити собі втрачати очки.

Тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Конфлікт усередині "Ліверпуля"

Салах довгі роки залишався ключовою фігурою клубу: лідер за забитими м'ячами, вирішальними голами, матчами в плей-оф і символ епохи Юргена Клоппа. Його внесок в успіхи простягається від перемоги в Лізі чемпіонів до довгої боротьби за титул АПЛ. Вболівальники "червоних" люблять єгиптянина, який формував вигляд команди майже десятиліття. Нинішня ескалація здається не просто дисциплінарним епізодом, а моментом, який може змінити структуру "Ліверпуля".

У клубі дають зрозуміти, що командна дисципліна для тренерського штабу зараз важливіша за статус будь-якої зірки. Очікується, що ситуацію прокоментують після матчу, однак виключення Салаха вже стало одним із найгучніших рішень Слота в сезоні.

