Салах звинуватив Ліверпуль у несправедливості та заявив про втрату довіри

Зірку "Ліверпуля" Мохаммеда Салаха знову не випустили на матч АПЛ. Він не зіграв проти "Лідса" (3:3) і команда втратила очки.

Після гри Салах в інтерв'ю VG розкритикував "Ліверпуль" та головного тренера Арне Слота.

Салах спалив мости з "Ліверпулем"

Після матчу єгиптянин не приховував емоцій і говорив про розчарування, втрату довіри та відчуття того, що в клубі хтось працює проти нього.

Салах наголосив, що роками був ключовою фігурою "Ліверпуля", але нинішні рішення тренерського штабу він називає несправедливими. Форвард уперше натякнув, що його відносини зі Слотом різко змінилися — і він не розуміє причин.

За словами нападника, він відчуває, що в клубі існує думка, начебто саме він є проблемою, і це сильно його ранить. При цьому Салах підкреслив, що любов до "Ліверпуля" та його фанатів залишається незмінною, адже клуб багато зробив для його родини.

Невизначеність навколо майбутнього теж посилюється. Салах визнав, що не знає, чи продовжить кар’єру на "Енфілді" після Кубка Африканських націй. Для вболівальників це може стати першим сигналом до можливого прощання — навіть попри те, що форвард завжди публічно декларував відданість клубу.

Останні три матчі Салах починав у запасі, а в поєдинку із "Сандерлендом" вийшов лише після перерви. У сезоні він має п'ять голів та три результативні передачі в 19 матчах.

