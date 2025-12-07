Відео
Головна Спорт Салах публічно розкритикував головного тренера Ліверпуля

Салах публічно розкритикував головного тренера Ліверпуля

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 19:30
Салах звинуватив Ліверпуль у несправедливості та заявив про втрату довіри
Мохаммед Салах. Фото: Reuters

Зірку "Ліверпуля" Мохаммеда Салаха знову не випустили на матч АПЛ. Він не зіграв проти "Лідса" (3:3) і команда втратила очки.

Після гри Салах в інтерв'ю VG розкритикував "Ліверпуль" та головного тренера Арне Слота.

Читайте також:
Мохаммед Салах
Мохаммед Салах. Фото: Reuters

Салах спалив мости з "Ліверпулем"

Після матчу єгиптянин не приховував емоцій і говорив про розчарування, втрату довіри та відчуття того, що в клубі хтось працює проти нього.

Салах наголосив, що роками був ключовою фігурою "Ліверпуля", але нинішні рішення тренерського штабу він називає несправедливими. Форвард уперше натякнув, що його відносини зі Слотом різко змінилися — і він не розуміє причин.

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах. Фото: Reuters

За словами нападника, він відчуває, що в клубі існує думка, начебто саме він є проблемою, і це сильно його ранить. При цьому Салах підкреслив, що любов до "Ліверпуля" та його фанатів залишається незмінною, адже клуб багато зробив для його родини.

Невизначеність навколо майбутнього теж посилюється. Салах визнав, що не знає, чи продовжить кар’єру на "Енфілді" після Кубка Африканських націй. Для вболівальників це може стати першим сигналом до можливого прощання — навіть попри те, що форвард завжди публічно декларував відданість клубу.

Останні три матчі Салах починав у запасі, а в поєдинку із "Сандерлендом" вийшов лише після перерви. У сезоні він має п'ять голів та три результативні передачі в 19 матчах.

Нагадаємо, раніше в УПЛ змінився лідер, а "Динамо" перервало неприємну серію.

Українського центрбека "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в небажанні грати з росіянином.

футбол Ліверпуль Мохамед Салах АПЛ Арне Слот
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
