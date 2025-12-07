Салах обвинил Ливерпуль в несправедливости и заявил о потере доверия

Мохаммед Салах. Фото: Reuters

Звезду "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха снова не выпустили на матч АПЛ. Он не сыграл против "Лидса" (3:3) и команда потеряла очки.

После игры Салах в интервью VG раскритиковал "Ливерпуль" и главного тренера Арне Слота.

Салах сжег мосты с "Ливерпулем"

После матча египтянин не скрывал эмоций и говорил о разочаровании, потере доверия и ощущении того, что в клубе кто-то работает против него.

Салах отметил, что годами был ключевой фигурой "Ливерпуля", но нынешние решения тренерского штаба он называет несправедливыми. Форвард впервые намекнул, что его отношения со Слотом резко изменились — и он не понимает причин.

По словам нападающего, он чувствует, что в клубе бытует мнение, будто именно он является проблемой, и это сильно его ранит. При этом Салах подчеркнул, что любовь к "Ливерпулю" и его фанатам остается неизменной, ведь клуб много сделал для его семьи.

Неопределенность вокруг будущего тоже усиливается. Салах признал, что не знает, продолжит ли карьеру на "Энфилде" после Кубка Африканских наций. Для болельщиков это может стать первым сигналом к возможному прощанию — даже несмотря на то, что форвард всегда публично декларировал преданность клубу.

Последние три матча Салах начинал в запасе, а в поединке с "Сандерлендом" вышел только после перерыва. В сезоне он имеет пять голов и три результативные передачи в 19 матчах.

