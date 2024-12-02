Судья, отстраненная за интим с 61-летним инспектором ФИФА — фото красотки

Боковой судья Элиф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

В чемпионате Турции по футболу в ноябре разгорелся скандал из-за секс-видео. Тогда в сеть попал ролик, где был запечатлен половой акт между 61-летним инспектором ФИФА Орханом Эрдемиром и 24-летней судьей Элиф Караарслан.

Портал Новини.LIVE решил напомнить, как выглядит молодая судья, на которую покусился пожилой инспектор.

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Боковая судья Элиф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Красотку Караарслан наказали

После того как ситуация получила огласку Турецкая футбольная федерация временно отобрала лицензии у парочки.

Изначально инспектора отстранили на 45 дней, а бокового судью на 90 дней. Оба не признавали свою вину.

Боковая судья Элиф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Позже решение пересмотрели и решили сделать отстранение бессрочным, пока руководство турецкого футбола не снимет запрет.

Худшим вариантом для красотки Караарслан, которая любит порадовать мужскую публику своими фото в соцсетях, может стать пожизненнее отстранение.

При этом девушка не перестает утверждать, что видео было смонтировано искусственным интеллектом. Она уверена, что ее "заказали" из-за критики руководства.

Боковой судья Элиф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

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