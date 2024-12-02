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Як виглядає суддя, відсторонена за інтим із літнім інспектором

2 грудня 2024 14:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Суддя, відсторонена за інтим з 61-річним інспектором ФІФА — фото красуні
Бокова суддя Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У чемпіонаті Туреччини з футболу в листопаді спалахнув скандал через секс-відео. Тоді до мережі потрапив ролик, де був зображений статевий акт між 61-річним інспектором ФІФА Орханом Ердеміром та 24-річною суддею Еліф Караарслан.

Портал Новини.LIVE вирішив нагадати, як виглядає молода суддя, на яку покусився літній інспектор.

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Еліф Караарслан
Бокова суддя Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Красуню Караарслан покарали

Після того як ситуація набула розголосу Турецька футбольна федерація тимчасово відібрала ліцензії у парочки.

Спочатку інспектора відсторонили на 45 днів, а бокову суддю — на 90 днів. Обидва не визнавали своєї провини.

Еліф Караарслан
Бокова суддя Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Пізніше рішення переглянули і вирішили зробити усунення безстроковим, поки керівництво турецького футболу не зніме заборону.

Найгіршим варіантом для красуні Караарслан, яка любить порадувати чоловічу публіку своїми фото в соцмережах, може стати довічне усуненням.

При цьому дівчина не припиняє стверджувати, що відео було змонтоване штучним інтелектом. Вона впевнена, що її "замовили" через критику керівництва.

Еліф Караарслан
Бокова суддя Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

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