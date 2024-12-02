Суддя, відсторонена за інтим з 61-річним інспектором ФІФА — фото красуні

Бокова суддя Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

У чемпіонаті Туреччини з футболу в листопаді спалахнув скандал через секс-відео. Тоді до мережі потрапив ролик, де був зображений статевий акт між 61-річним інспектором ФІФА Орханом Ердеміром та 24-річною суддею Еліф Караарслан.

Портал Новини.LIVE вирішив нагадати, як виглядає молода суддя, на яку покусився літній інспектор.

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Бокова суддя Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Красуню Караарслан покарали

Після того як ситуація набула розголосу Турецька футбольна федерація тимчасово відібрала ліцензії у парочки.

Спочатку інспектора відсторонили на 45 днів, а бокову суддю — на 90 днів. Обидва не визнавали своєї провини.

Бокова суддя Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Пізніше рішення переглянули і вирішили зробити усунення безстроковим, поки керівництво турецького футболу не зніме заборону.

Найгіршим варіантом для красуні Караарслан, яка любить порадувати чоловічу публіку своїми фото в соцмережах, може стати довічне усуненням.

При цьому дівчина не припиняє стверджувати, що відео було змонтоване штучним інтелектом. Вона впевнена, що її "замовили" через критику керівництва.

Бокова суддя Еліф Караарслан. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

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