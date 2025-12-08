Відео
Суддю, відсторонену через скандальне відео, допустили до роботи

Суддю, відсторонену через скандальне відео, допустили до роботи

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 18:08
Суддя Караарслан після скандалу з інтимним відео повернулася у футбол
Еліф Караарслан за роботою. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

У Туреччині розгорівся новий виток історії навколо 25-річної арбітрині Еліф Караарслан, яка раніше отримала довічний бан від Турецької футбольної асоціації.

Суддя опинилася в центрі гучного інтимного скандалу після публікації відеозапису, де, за твердженнями обвинувачів, фігурували вона і 61-річний інспектор Орхан Ердемір, повідомляє Fanatik.

Дівчина категорично відкидала причетність, заявляючи, що на записі зображена інша жінка, тоді як сам Орхан Ердемір стверджував, що відео поширили без його згоди.

Элиф Караарслан
Еліф Караарслан у звичайному житті. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Чому повернення Караарслан викликало хвилю обговорень

Попри тиск та публічний резонанс, Еліф Караарслан несподівано повернулася до роботи. Поки що їй довірили лише матчі дитячих команд і найнижчих ліг Туреччини, проте сам факт її появи на полі викликав неабиякий інтерес. Джерела в турецьких медіа пишуть, що формальної заборони на такі ігри у федерації немає, тому відновлення можливе.

Інтерес до Караарслан посилюється і через її активність у соціальних мережах. Суддя веде блог, публікує ефектні світлини, аналізує спірні епізоди чемпіонату Туреччини та не уникає гострих тем, що лише підігріває обговорення навколо її фігури. На тлі тривалого скандалу будь-яка її дія стає приводом для нових дискусій.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" назріла зміна тренера, Хабі Алонсо поступиться місцем авторитетному фахівцю.

У "Ліверпулі" розгорається скандал, Мохаммеда Салаха не внесли до заявки на важливий матч із дисциплінарних міркувань.

скандал спорт футбол судді Чемпіонат Туреччини з футболу Еліф Караарслан
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
