Суддя Караарслан після скандалу з інтимним відео повернулася у футбол

Еліф Караарслан за роботою. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

У Туреччині розгорівся новий виток історії навколо 25-річної арбітрині Еліф Караарслан, яка раніше отримала довічний бан від Турецької футбольної асоціації.

Суддя опинилася в центрі гучного інтимного скандалу після публікації відеозапису, де, за твердженнями обвинувачів, фігурували вона і 61-річний інспектор Орхан Ердемір, повідомляє Fanatik.

Реклама

Читайте також:

Дівчина категорично відкидала причетність, заявляючи, що на записі зображена інша жінка, тоді як сам Орхан Ердемір стверджував, що відео поширили без його згоди.

Еліф Караарслан у звичайному житті. Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17/

Чому повернення Караарслан викликало хвилю обговорень

Попри тиск та публічний резонанс, Еліф Караарслан несподівано повернулася до роботи. Поки що їй довірили лише матчі дитячих команд і найнижчих ліг Туреччини, проте сам факт її появи на полі викликав неабиякий інтерес. Джерела в турецьких медіа пишуть, що формальної заборони на такі ігри у федерації немає, тому відновлення можливе.

Інтерес до Караарслан посилюється і через її активність у соціальних мережах. Суддя веде блог, публікує ефектні світлини, аналізує спірні епізоди чемпіонату Туреччини та не уникає гострих тем, що лише підігріває обговорення навколо її фігури. На тлі тривалого скандалу будь-яка її дія стає приводом для нових дискусій.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" назріла зміна тренера, Хабі Алонсо поступиться місцем авторитетному фахівцю.

У "Ліверпулі" розгорається скандал, Мохаммеда Салаха не внесли до заявки на важливий матч із дисциплінарних міркувань.