Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мудрик зимой может воссоединиться в одном клубе с Судаковым

Мудрик зимой может воссоединиться в одном клубе с Судаковым

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:12
Португальский клуб заинтересовался Мудриком и попытается его подписать
Михаил Мудрик и Георгий Судаков. Фото: УАФ

После слухов о возможном возвращении украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика уже этой зимой, им заинтересовались другие команды. Ранее назывались французский "Страсбург" и испанская "Севилья".

Паблик LOUCOS PELO BENFICA сообщил, что Мудрик может перейти в "Бенфику".

Реклама
Читайте также:
Михаил Мудрик и Георгий Судаков
Трубин, Мудрик и Судаков в сборной Украины. Фото: УАФ

Мудрик может играть с друзьями

По информации источника, лиссабонская "Бенфика" рассматривает возможность пригласить вингера "Челси" на правах аренды.

Португальский гранд планирует усилить фланги зимой и сейчас изучает два трансферных направления. Одним из них является Мудрик, а другой — эквадорец Нильсон Ангуло из "Андерлехта". В случае Мудрика речь идет об арендном соглашении до конца сезона 2025/2026 с правом выкупа.

Для Мудрика это шанс перезапустить карьеру после года вне футбола, а "Бенфика" может получить очень быстрого игрока, который дружит с игроками команды Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным.

Сейчас позиция левого вингера является уязвимой для "Бенфики", и ее часто занимает Судаков, который является игроком центра поля.

Напомним, ранее "Динамо" усилило тренерский штаб Игоря Костюка тренером голкиперов из "Полесья".

Также немецкий тренер Юрген Клопп поставил ультиматум "Реалу" относительно двух игроков.

футбол Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси Бенфика Георгий Судаков
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации