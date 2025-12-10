Португальский клуб заинтересовался Мудриком и попытается его подписать

Михаил Мудрик и Георгий Судаков. Фото: УАФ

После слухов о возможном возвращении украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика уже этой зимой, им заинтересовались другие команды. Ранее назывались французский "Страсбург" и испанская "Севилья".

Паблик LOUCOS PELO BENFICA сообщил, что Мудрик может перейти в "Бенфику".

Трубин, Мудрик и Судаков в сборной Украины. Фото: УАФ

Мудрик может играть с друзьями

По информации источника, лиссабонская "Бенфика" рассматривает возможность пригласить вингера "Челси" на правах аренды.

Португальский гранд планирует усилить фланги зимой и сейчас изучает два трансферных направления. Одним из них является Мудрик, а другой — эквадорец Нильсон Ангуло из "Андерлехта". В случае Мудрика речь идет об арендном соглашении до конца сезона 2025/2026 с правом выкупа.

Для Мудрика это шанс перезапустить карьеру после года вне футбола, а "Бенфика" может получить очень быстрого игрока, который дружит с игроками команды Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным.

Сейчас позиция левого вингера является уязвимой для "Бенфики", и ее часто занимает Судаков, который является игроком центра поля.

