Клопп висунув вимоги Реалу. Він готовий очолити клуб лише без Вінісіуса

Клопп очолить Реал лише за умови відмови від бразильської зірки
Мадридський "Реал" розглядав кандидатуру німецького тренера Юргена Клоппа на посаду головного тренера. Однак, німець поставив перед "королівським клубом" вимогу.
Про вимогу повідомив портал El Nacional.
Яка вимога у Клоппа
На Клоппа в "Реалі" знову звернули увагу після чергового провалу команди та різкого падіння довіри до Хабі Алонсо.
Клопп готовий очолити "Реал", але у нього є чіткі умови. Він наполягає на повному контролі над трансферами та кадровими рішеннями, включаючи можливість глибокого оновлення складу. Одним із головних пунктів майбутньої перебудови може стати розставання з бразильськими зірками команди Вінісіусом Жуніром та Родріго.
Найбільшою умовою є Вінісіус. Клоппу не до вподоби його дисципліна, недостатня робота без м’яча та небажання продовжувати контракт, чинний до 2027 року.
