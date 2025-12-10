Клопп висунув вимоги Реалу. Він готовий очолити клуб лише без Вінісіуса

Юрген Клопп. Фото: кадр з відео

Мадридський "Реал" розглядав кандидатуру німецького тренера Юргена Клоппа на посаду головного тренера. Однак, німець поставив перед "королівським клубом" вимогу.

Про вимогу повідомив портал El Nacional.

Яка вимога у Клоппа

На Клоппа в "Реалі" знову звернули увагу після чергового провалу команди та різкого падіння довіри до Хабі Алонсо.

Клопп готовий очолити "Реал", але у нього є чіткі умови. Він наполягає на повному контролі над трансферами та кадровими рішеннями, включаючи можливість глибокого оновлення складу. Одним із головних пунктів майбутньої перебудови може стати розставання з бразильськими зірками команди Вінісіусом Жуніром та Родріго.

Найбільшою умовою є Вінісіус. Клоппу не до вподоби його дисципліна, недостатня робота без м’яча та небажання продовжувати контракт, чинний до 2027 року.

