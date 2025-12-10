Відео
Клопп очолить Реал лише за умови відмови від бразильської зірки

Клопп очолить Реал лише за умови відмови від бразильської зірки

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 00:10
Клопп висунув вимоги Реалу. Він готовий очолити клуб лише без Вінісіуса
Юрген Клопп. Фото: кадр з відео

Мадридський "Реал" розглядав кандидатуру німецького тренера Юргена Клоппа на посаду головного тренера. Однак, німець поставив перед "королівським клубом" вимогу.

Про вимогу повідомив портал El Nacional.

Читайте також:
Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Яка вимога у Клоппа

На Клоппа в "Реалі" знову звернули увагу після чергового провалу команди та різкого падіння довіри до Хабі Алонсо.

Клопп готовий очолити "Реал", але у нього є чіткі умови. Він наполягає на повному контролі над трансферами та кадровими рішеннями, включаючи можливість глибокого оновлення складу. Одним із головних пунктів майбутньої перебудови може стати розставання з бразильськими зірками команди Вінісіусом Жуніром та Родріго.

Найбільшою умовою є Вінісіус. Клоппу не до вподоби його дисципліна, недостатня робота без м’яча та небажання продовжувати контракт, чинний до 2027 року.

Нагадаємо, в команду "Динамо" U-19 відправили форварда Матвія Пономаренка, який відібрав гол у Назара Волошина.

У французькому "ПСЖ" ухвалили рішення щодо голкіпера Матвія Сафонова.

Раніше Клопп показав, як спілкуватись з Мохамедом Салахом, якщо він тобі потрібен.

футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Юрген Клопп Вінісіус Жуніор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
