Україна
Клопп показав Слоту приклад, як вирішувати конфлікти з Салахом

Клопп показав Слоту приклад, як вирішувати конфлікти з Салахом

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 23:26
Клопп міг знайти спільну мову з Салахом на відміну від Арне Слота
Юрген Клопп та Мохаммед Салах. Фото: Stu Forster/Getty Images

Майбутнє Мохамеда Салаха в "Ліверпулі" опинилося під питанням після різкої критики Арне Слота. Єгиптянин навіть попрощався з уболівальниками.

На фоні конфлікту про Салаха в Mirror згадали про слова колишнього головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа.

Читайте також:
Арне Слот и Мохаммед Салах
Мохаммед Салах та Арне Слот. Фото: Reuters

Клопп підтримував Салаха

Клопп попри колишні конфлікти високо оцінював характер і професіоналізм нападника.

На тлі напруженості між Салахом та Слотом експерти згадують слова Клоппа, який ще минулого року називав єгиптянина "фантастичною людиною, видатним атлетом та найкращим послом своєї країни".

Колишній наставник підкреслював, що бажає Салаху залишитися в клубі й вважав його найкращим бомбардиром "Ліверпуля" сучасності.

Клопп на відміну від Слота залагоджував всі конфлікти з Салахом, яких було багато. Завдяки такому підходу Мохаммед продовжував грати на найвищому рівні.

"Він фантастичний гравець, фантастична людина, видатний спортсмен. Найкращий посол вашої країни. Сподіваюся, він залишиться в Ліверпулі", — казав Копп після одного з конфліктів з Салахом.

Нагадаємо, раніше в УПЛ змінився лідер, тоді як "Динамо" перервало серію з поразок.

Центрбека "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в небажанні грати з Сафоновим.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
