Клопп мог найти общий язык с Салахом в отличие от Арне Слота

Будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" оказалось под вопросом после резкой критики Арне Слота. Египтянин даже попрощался с болельщиками.

На фоне конфликта о Салахе в Mirror вспомнили о словах бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Клопп поддерживал Салаха

Клопп несмотря на прежние конфликты высоко оценивал характер и профессионализм нападающего.

На фоне напряженности между Салахом и Слотом эксперты вспоминают слова Клоппа, который еще в прошлом году называл египтянина "фантастическим человеком, выдающимся атлетом и лучшим послом своей страны".

Бывший наставник подчеркивал, что желает Салаху остаться в клубе и считал его лучшим бомбардиром "Ливерпуля" современности.

Клопп в отличие от Слота улаживал все конфликты с Салахом, которых было много. Благодаря такому подходу Мохаммед продолжал играть на самом высоком уровне.

"Он фантастический игрок, фантастический человек, выдающийся спортсмен. Лучший посол вашей страны. Надеюсь, он останется в Ливерпуле", — говорил Копп после одного из конфликтов с Салахом.

