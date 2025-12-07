Видео
Клопп показал Слоту пример, как решать конфликты с Салахом

Клопп показал Слоту пример, как решать конфликты с Салахом

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 23:26
Клопп мог найти общий язык с Салахом в отличие от Арне Слота
Юрген Клопп и Мохаммед Салах. Фото: Stu Forster/Getty Images

Будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" оказалось под вопросом после резкой критики Арне Слота. Египтянин даже попрощался с болельщиками.

На фоне конфликта о Салахе в Mirror вспомнили о словах бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.


Арне Слот и Мохаммед Салах
Мохаммед Салах и Арне Слот. Фото: Reuters

Клопп поддерживал Салаха

Клопп несмотря на прежние конфликты высоко оценивал характер и профессионализм нападающего.

На фоне напряженности между Салахом и Слотом эксперты вспоминают слова Клоппа, который еще в прошлом году называл египтянина "фантастическим человеком, выдающимся атлетом и лучшим послом своей страны".

Бывший наставник подчеркивал, что желает Салаху остаться в клубе и считал его лучшим бомбардиром "Ливерпуля" современности.

Клопп в отличие от Слота улаживал все конфликты с Салахом, которых было много. Благодаря такому подходу Мохаммед продолжал играть на самом высоком уровне.

"Он фантастический игрок, фантастический человек, выдающийся спортсмен. Лучший посол вашей страны. Надеюсь, он останется в Ливерпуле", — говорил Копп после одного из конфликтов с Салахом.

Напомним, ранее в УПЛ сменился лидер, тогда как "Динамо" прервало серию из поражений.

Центрбека "ПСЖ" Илью Забарного обвинили в нежелании играть с Сафоновым.

футбол Ливерпуль Мохамед Салах Юрген Клопп Арне Слот


Андрей Котевич
