Клопп возглавит Реал лишь при отказе от бразильской звезды

Клопп возглавит Реал лишь при отказе от бразильской звезды

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 00:10
Клопп выдвинул требования Реалу. Он готов возглавить клуб только без Винисиуса
Юрген Клопп. Фото: кадр из видео

Мадридский "Реал" рассматривал кандидатуру немецкого тренера Юргена Клоппа на должность главного тренера. Однако, немец поставил перед "королевским клубом" требование.

О требовании сообщил портал El Nacional.


Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Какое требование у Клоппа

На Клоппа в "Реале" снова обратили внимание после очередного провала команды и резкого падения доверия к Хаби Алонсо.

Клопп готов возглавить "Реал", но у него есть четкие условия. Он настаивает на полном контроле над трансферами и кадровыми решениями, включая возможность глубокого обновления состава. Одним из главных пунктов будущей перестройки может стать расставание с бразильскими звездами команды Винисиусом Жуниром и Родриго.

Самым большим условием является Винисиус. Клоппу не нравится его дисциплина, недостаточная работа без мяча и нежелание продлевать контракт, действующий до 2027 года.

Напомним, в команду "Динамо" U-19 отправили форварда Матвея Пономаренко, который отобрал гол у Назара Волошина.

Во французском "ПСЖ" приняли решение относительно голкипера Матвея Сафонова.

Ранее Клопп показал, как общаться с Мохамедом Салахом, если он тебе нужен.

футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига Юрген Клопп Винисиус Жуниор
Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
