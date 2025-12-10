Клопп выдвинул требования Реалу. Он готов возглавить клуб только без Винисиуса

Юрген Клопп. Фото: кадр из видео

Мадридский "Реал" рассматривал кандидатуру немецкого тренера Юргена Клоппа на должность главного тренера. Однако, немец поставил перед "королевским клубом" требование.

О требовании сообщил портал El Nacional.

Какое требование у Клоппа

На Клоппа в "Реале" снова обратили внимание после очередного провала команды и резкого падения доверия к Хаби Алонсо.

Клопп готов возглавить "Реал", но у него есть четкие условия. Он настаивает на полном контроле над трансферами и кадровыми решениями, включая возможность глубокого обновления состава. Одним из главных пунктов будущей перестройки может стать расставание с бразильскими звездами команды Винисиусом Жуниром и Родриго.

Самым большим условием является Винисиус. Клоппу не нравится его дисциплина, недостаточная работа без мяча и нежелание продлевать контракт, действующий до 2027 года.

