Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал готовит сенсацию — Клопп стал фаворитом на замену Алонсо

Реал готовит сенсацию — Клопп стал фаворитом на замену Алонсо

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 13:43
Клопп стал конкурентом Зидана в борьбе за тренерский пост в Реале
Юрген Клопп (в центре сверху) на трибуне во время матча. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Мадридский "Реал" оказался на пороге крупнейшей тренерской перестройки за последние годы. Испанский клуб рассматривает возможность увольнения Хаби Алонсо уже после следующего тура Лиги чемпионов.

Матч против "Манчестер Сити" называют последним шансом для 44-летнего наставника, сообщает El Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте также:

Руководство "Реала" ищет альтернативный сценарий с привлечением Зинедина Зидана в работе с командой. Вторым кандидатом на пост наставника "королевского клуба" стал Юрген Клопп. В случае этого назначения немецкий тренер впервые с момента ухода из "Ливерпуля" вернется к работе во главе команды. 

Юрген Клопп
Графити в честь Юргена Клоппа. Фото: Reuters/Phil Noble

Позиции Хаби Алонсо заметно ослабли на фоне нестабильной игры команды, и именно это открыло путь для возвращения Клоппа в большой футбол. Тренер выдвинул перечень жестких требований, включая полный контроль над составом, трансферной политикой, методами подготовки и структурой игры. 

План Клоппа для "Реала"

Немецкий тренер выступает за немедленную перестройку состава и готов расстаться с четырьмя игроками, которых не видит в будущей модели команды: Давидом Алабой, Дани Себальосом, Брахимом Диасом и Эндриком.

Взамен он требует двух ключевых фигур: центрального полузащитника элитного уровня и "чистого" нападающего, способного стать опорой всей атакующей структуры. Такая конфигурация позволит Килиану Мбаппе играть на фланге, где, по мнению тренера, заложен его максимальный потенциал. 

Напомним, ранее стали известны условия возвращения в мадридский "Реал" Зинедина Зидана. 

Украинский голкипер "королевского клуба" Андрей Лунин уже зимой может перейти в "Милан" по совету Луки Модрича. 

спорт футбол Реал Мадрид Юрген Клопп тренер
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации