Клопп стал конкурентом Зидана в борьбе за тренерский пост в Реале

Мадридский "Реал" оказался на пороге крупнейшей тренерской перестройки за последние годы. Испанский клуб рассматривает возможность увольнения Хаби Алонсо уже после следующего тура Лиги чемпионов.

Матч против "Манчестер Сити" называют последним шансом для 44-летнего наставника, сообщает El Mundo Deportivo.

Руководство "Реала" ищет альтернативный сценарий с привлечением Зинедина Зидана в работе с командой. Вторым кандидатом на пост наставника "королевского клуба" стал Юрген Клопп. В случае этого назначения немецкий тренер впервые с момента ухода из "Ливерпуля" вернется к работе во главе команды.

Позиции Хаби Алонсо заметно ослабли на фоне нестабильной игры команды, и именно это открыло путь для возвращения Клоппа в большой футбол. Тренер выдвинул перечень жестких требований, включая полный контроль над составом, трансферной политикой, методами подготовки и структурой игры.

План Клоппа для "Реала"

Немецкий тренер выступает за немедленную перестройку состава и готов расстаться с четырьмя игроками, которых не видит в будущей модели команды: Давидом Алабой, Дани Себальосом, Брахимом Диасом и Эндриком.

Взамен он требует двух ключевых фигур: центрального полузащитника элитного уровня и "чистого" нападающего, способного стать опорой всей атакующей структуры. Такая конфигурация позволит Килиану Мбаппе играть на фланге, где, по мнению тренера, заложен его максимальный потенциал.

Напомним, ранее стали известны условия возвращения в мадридский "Реал" Зинедина Зидана.

Украинский голкипер "королевского клуба" Андрей Лунин уже зимой может перейти в "Милан" по совету Луки Модрича.