Клопп став конкурентом Зідана в боротьбі за тренерську посаду в Реалі

Юрген Клопп (у центрі зверху) на трибуні під час матчу. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Мадридський "Реал" опинився на порозі найбільшої тренерської перебудови за останні роки. Іспанський клуб розглядає можливість звільнення Хабі Алонсо вже після наступного туру Ліги чемпіонів.

Матч проти "Манчестер Сіті" називають останнім шансом для 44-річного наставника, повідомляє El Mundo Deportivo.

Керівництво "Реала" шукає альтернативний сценарій із залученням Зінедіна Зідана до роботи з командою. Другим кандидатом на пост наставника "королівського клубу" став Юрген Клопп. У разі цього призначення німецький тренер уперше з моменту відходу з "Ліверпуля" повернеться до роботи на чолі команди.

Графіті на честь Юргена Клоппа. Фото: Reuters/Phil Noble

Позиції Хабі Алонсо помітно ослабли на тлі нестабільної гри команди, і саме це відкрило шлях для повернення Клоппа у великий футбол. Тренер висунув перелік жорстких вимог, включно з повним контролем над складом, трансферною політикою, методами підготовки та структурою гри.

План Клоппа для "Реала"

Німецький тренер виступає за негайну перебудову складу і готовий розлучитися з чотирма гравцями, яких не бачить у майбутній моделі команди: Давидом Алабою, Дані Себальосом, Брахімом Діасом та Ендріком.

Натомість він вимагає двох ключових фігур: центрального півзахисника елітного рівня і "чистого" нападника, здатного стати опорою всієї атакувальної структури. Така конфігурація дозволить Кіліану Мбаппе грати на фланзі, де, на думку тренера, закладений його максимальний потенціал.

Нагадаємо, раніше стали відомі умови повернення в мадридський "Реал" Зінедіна Зідана.

Український голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін уже взимку може перейти в "Мілан" за порадою Луки Модрича.