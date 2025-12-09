Пономаренка виключено із заявки Динамо перед важливим матчем

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко, який вийшов в основі на матч УПЛ проти "Кудрівки", не допоможе першій команді у грі Ліги конференцій проти "Фіорентини".

Клуб ухвалив рішення залишити 19-річного форварда в розпорядженні юнацького складу, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Матвій Пономаренко приєднався до команди "Динамо" U19, на яку чекає поєдинок у відповідь 3-го раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької Ліги УЄФА проти "Хайберніана".

Матвій Пономаренко (у центрі) святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Що означає рішення Костюка

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою киян 1:0, і тренерський штаб розраховує на посилення атакувальної лінії у вирішальному матчі. Для молодого форварда участь у турнірі такого рівня розглядається як частина його розвитку та інвестиція в майбутні сезони.

Матвій Пономаренко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Тим часом основна команда вже вирушила до Польщі, де проведе тренувальний день у Любліні, а потім вилетить до Флоренції. Матч із "Фіорентиною" стане ключовим етапом групового етапу, але Пономаренко зосередиться на завданні юнацького складу, який також відіграє важливу роль у структурі клубу.

