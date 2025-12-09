Салах чинить тиск на Ліверпуль та готовий до трансферу

Мохаммед Салах працює на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ситуація навколо Мохамеда Салаха в "Ліверпулі" загострилася після того, як форвард двічі поспіль не потрапив до стартового складу та публічно висловив невдоволення своїм становищем.

Його емоційне інтерв'ю викликало резонанс, а рішення клубу виключити гравця із заявки на матч Ліги чемпіонів з "Інтером" призвело до розвитку конфлікту, повідомляє BBC.

Ситуація в "Ліверпулі" привернула увагу клубів із Саудівської Аравії: "Аль-Іттіхад" знову зв'язався з "червоними" щодо трансферу єгиптянина, інтерес проявляє і "Аль-Хіляль".

Чому трансфер Салаха поки малоймовірний

Попри активність саудівських клубів, сам 33-річний форвард не поспішає змінювати команду і не розглядає відхід найближчим часом. Його контракт розрахований до літа 2027 року, а "Ліверпуль", як і раніше, розглядає Салаха як ключового гравця, навіть всупереч тимчасове охолодження відносин між ним та тренерським штабом.

Мохаммед Салах під час матчу. Фото: Reuters/Peter Powell

За час виступів за "мерсисайдців" Салах провів 420 матчів, забив 250 голів та віддав 116 результативних передач. Поточна напруженість усередині команди може бути тимчасовою: після дисциплінарного рішення клуб розраховує на відновлення робочої атмосфери та повне повернення Салаха до складу. Однак інтерес Саудівської Аравії нікуди не зникає.

