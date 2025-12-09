Відео
Салах готовий уже взимку піти з Ліверпуля у відомий клуб

Салах готовий уже взимку піти з Ліверпуля у відомий клуб

Дата публікації: 9 грудня 2025 10:44
Салах чинить тиск на Ліверпуль та готовий до трансферу
Мохаммед Салах працює на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ситуація навколо Мохамеда Салаха в "Ліверпулі" загострилася після того, як форвард двічі поспіль не потрапив до стартового складу та публічно висловив невдоволення своїм становищем.

Його емоційне інтерв'ю викликало резонанс, а рішення клубу виключити гравця із заявки на матч Ліги чемпіонів з "Інтером" призвело до розвитку конфлікту, повідомляє BBC.

Читайте також:

Ситуація в "Ліверпулі" привернула увагу клубів із Саудівської Аравії: "Аль-Іттіхад" знову зв'язався з "червоними" щодо трансферу єгиптянина, інтерес проявляє і "Аль-Хіляль".

Чому трансфер Салаха поки малоймовірний

Попри активність саудівських клубів, сам 33-річний форвард не поспішає змінювати команду і не розглядає відхід найближчим часом. Його контракт розрахований до літа 2027 року, а "Ліверпуль", як і раніше, розглядає Салаха як ключового гравця, навіть всупереч тимчасове охолодження відносин між ним та тренерським штабом.

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах під час матчу. Фото: Reuters/Peter Powell

За час виступів за "мерсисайдців" Салах провів 420 матчів, забив 250 голів та віддав 116 результативних передач. Поточна напруженість усередині команди може бути тимчасовою: після дисциплінарного рішення клуб розраховує на відновлення робочої атмосфери та повне повернення Салаха до складу. Однак інтерес Саудівської Аравії нікуди не зникає.

Нагадаємо, раніше Арне Слот назвав причину покарання Мохаммеда Салаха, який не зіграє з "Інтером".

А в Україні стали відомі подробиці майбутнього весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
