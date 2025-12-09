Квіткова розкрила плани на весілля з "динамівцем" Бражком

Квіткова розкрила несподівану правду про весілля з Бражком
Українська телезірка Даша Квіткова розвіяла чутки про таємне весілля з футболістом Володимиром Бражком. Приводом для припущень стали обручки на пальцях пари та її нещодавні натяки на можливу зміну прізвища.
Це тільки посилило і без того високий інтерес аудиторії, повідомляє YouTube-канал "Радіо Люкс".
За словами Даші Квіткової, офіційної церемонії ще не було, а стосунки залишаються в статусі заручин. Вона підкреслила, що мріє про повноцінне свято та не хоче пропускати момент, який для неї має символічне значення.
Коли весілля Квіткової та Бражка
Теледіва зізналася, що пара поки що не визначилася з форматом та деталями майбутньої урочистості. Відомо лише, що свято планують проводити в теплу пору року, а остаточна дата залишається відкритою.
"Ми дійсно ще не узаконили стосунків, тому що хочемо прожити цей момент усвідомлено. Для мене важливо, щоб весілля було теплим і справжнім. Щойно ми почнемо підготовку, я обов'язково всім розповім", — запевнила Квіткова.
Нагадаємо, раніше стало відомо про нове серйозне досягнення в кар'єрі Ліонеля Мессі.
Відомий іспанський клуб збирається оформити оренду Михайла Мудрика на початку 2026 року.
Читайте Новини.LIVE!