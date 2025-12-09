Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Квіткова розкрила несподівану правду про весілля з Бражком

Квіткова розкрила несподівану правду про весілля з Бражком

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 08:18
Квіткова розкрила плани на весілля з "динамівцем" Бражком
Дар'я Квіткова в Київському оперному театрі. Фото: instagram.com/kvittkova/

Українська телезірка Даша Квіткова розвіяла чутки про таємне весілля з футболістом Володимиром Бражком. Приводом для припущень стали обручки на пальцях пари та її нещодавні натяки на можливу зміну прізвища.

Це тільки посилило і без того високий інтерес аудиторії, повідомляє YouTube-канал "Радіо Люкс".

Реклама
Читайте також:

За словами Даші Квіткової, офіційної церемонії ще не було, а стосунки залишаються в статусі заручин. Вона підкреслила, що мріє про повноцінне свято та не хоче пропускати момент, який для неї має символічне значення.

Дарья Квиткова
Дар'я Квіткова позує для знімка. Фото: instagram.com/kvittkova/

Коли весілля Квіткової та Бражка

Теледіва зізналася, що пара поки що не визначилася з форматом та деталями майбутньої урочистості. Відомо лише, що свято планують проводити в теплу пору року, а остаточна дата залишається відкритою.

Владимир Бражко
Володимир Бражко в матчі з "Шахтарем". Фото: УНІАН

"Ми дійсно ще не узаконили стосунків, тому що хочемо прожити цей момент усвідомлено. Для мене важливо, щоб весілля було теплим і справжнім. Щойно ми почнемо підготовку, я обов'язково всім розповім", — запевнила Квіткова.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нове серйозне досягнення в кар'єрі Ліонеля Мессі.

Відомий іспанський клуб збирається оформити оренду Михайла Мудрика на початку 2026 року.

спорт футбол Даша Квіткова Динамо Володимир Бражко дружини футболістів
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації