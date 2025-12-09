Квіткова розкрила плани на весілля з "динамівцем" Бражком

Дар'я Квіткова в Київському оперному театрі. Фото: instagram.com/kvittkova/

Українська телезірка Даша Квіткова розвіяла чутки про таємне весілля з футболістом Володимиром Бражком. Приводом для припущень стали обручки на пальцях пари та її нещодавні натяки на можливу зміну прізвища.

Це тільки посилило і без того високий інтерес аудиторії, повідомляє YouTube-канал "Радіо Люкс".

За словами Даші Квіткової, офіційної церемонії ще не було, а стосунки залишаються в статусі заручин. Вона підкреслила, що мріє про повноцінне свято та не хоче пропускати момент, який для неї має символічне значення.

Дар'я Квіткова позує для знімка. Фото: instagram.com/kvittkova/

Коли весілля Квіткової та Бражка

Теледіва зізналася, що пара поки що не визначилася з форматом та деталями майбутньої урочистості. Відомо лише, що свято планують проводити в теплу пору року, а остаточна дата залишається відкритою.

Володимир Бражко в матчі з "Шахтарем". Фото: УНІАН

"Ми дійсно ще не узаконили стосунків, тому що хочемо прожити цей момент усвідомлено. Для мене важливо, щоб весілля було теплим і справжнім. Щойно ми почнемо підготовку, я обов'язково всім розповім", — запевнила Квіткова.

