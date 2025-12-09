Видео
Главная Спорт Квиткова раскрыла неожиданную правду о свадьбе с Бражко

Квиткова раскрыла неожиданную правду о свадьбе с Бражко

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 08:18
Квиткова раскрыла планы на свадьбу с "динамовцем" Бражко
Дарья Квиткова в Киевском оперном театре. Фото: instagram.com/kvittkova/

Украинская телезвезда Даша Квиткова развеяла слухи о тайной свадьбе с футболистом Владимиром Бражко. Поводом для предположений стали кольца на пальцах пары и ее недавние намеки на возможную смену фамилии.

Это только усилило и без того высокий интерес аудитории, сообщает YouTube-канал "Радио Люкс".

По словам Даши Квитковой, официальной церемонии еще не было, а отношения остаются в статусе помолвки. Она подчеркнула, что мечтает о полноценном празднике и не хочет пропускать момент, который для нее имеет символическое значение. 

Дарья Квиткова
Дарья Квиткова позирует для снимка. Фото: instagram.com/kvittkova/

Когда свадьба Квитковой и Бражко

Теледива призналась, что пара пока не определилась с форматом и деталями будущего торжества. Известно лишь, что праздник планируют проводить в теплое время года, а окончательная дата остается открытой. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко в матче с "Шахтером". Фото: УНИАН

"Мы действительно еще не узаконили отношения, потому что хотим прожить этот момент осознанно. Для меня важно, чтобы свадьба была теплой и настоящей. Как только мы начнем подготовку, я обязательно всем расскажу", — заверила Квиткова. 

Напомним, ранее стало известно о новом серьезном достижении в карьере Лионеля Месси. 

Известный испанский клуб собирается оформить аренду Михаила Мудрика в начале 2026 года. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
