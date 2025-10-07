Бражко мог жениться на блогерше Даше Квитковой — что известно

Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В киевском "Динамо" могло стать больше на одного женатого игрока. Владимир Бражко мог тайно жениться на популярной блогерше Даше Квитковой.

О возможной свадьбе сообщил портал "Трибуна".

Цветы для Даши Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova

Поженились ли Бражко и Квиткова

Деталей о свадьбе влюбленные Владимир и Даша не раскрывают, но появились публикации, которые наталкивают на это.

Недавно Квиткова опубликовала в Instagram фото комнаты с корзинами цветов, подписав: "Это была чудесная суббота". Часто такие корзины можно увидеть на свадьбах. К тому же суббота в Украине является самым популярным днем для свадеб.

Позже появилось селфи в лифте, где на безымянном пальце Даши видны два кольца. На свежих фото Бражка также заметно обручальное кольцо.

Успела ли пара пожениться, неизвестно, так как комментариев от них нет.

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/ Трибуна

Владимир Бражко. фото: instagram.com/kvittkova/ Трибуна

