Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бражко и Квиткова могли тайно пожениться

Бражко и Квиткова могли тайно пожениться

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 21:05
Бражко мог жениться на блогерше Даше Квитковой — что известно
Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В киевском "Динамо" могло стать больше на одного женатого игрока. Владимир Бражко мог тайно жениться на популярной блогерше Даше Квитковой.

О возможной свадьбе сообщил портал "Трибуна".

Реклама
Читайте также:
Бражко и Квиткова
Цветы для Даши Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova

Поженились ли Бражко и Квиткова

Деталей о свадьбе влюбленные Владимир и Даша не раскрывают, но появились публикации, которые наталкивают на это.

Недавно Квиткова опубликовала в Instagram фото комнаты с корзинами цветов, подписав: "Это была чудесная суббота". Часто такие корзины можно увидеть на свадьбах. К тому же суббота в Украине является самым популярным днем для свадеб.

Позже появилось селфи в лифте, где на безымянном пальце Даши видны два кольца. На свежих фото Бражка также заметно обручальное кольцо.

Успела ли пара пожениться, неизвестно, так как комментариев от них нет.

Бражко и Квиткова
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/ Трибуна
Бражко и Квиткова
Владимир Бражко. фото: instagram.com/kvittkova/ Трибуна

Напомним, лучший боксер-супертяжеловес мира Александр Усик объяснил, почему помог восстановлению музея Романа Шухевича.

Киевское "Динамо" планирует купить талантливого футболиста из Кипра.

футбол свадьба Даша Квиткова Динамо Владимир Бражко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации