Бражко мог жениться на блогерше Даше Квитковой — что известно

Бражко и Квиткова могли тайно пожениться
В киевском "Динамо" могло стать больше на одного женатого игрока. Владимир Бражко мог тайно жениться на популярной блогерше Даше Квитковой.
О возможной свадьбе сообщил портал "Трибуна".
Поженились ли Бражко и Квиткова
Деталей о свадьбе влюбленные Владимир и Даша не раскрывают, но появились публикации, которые наталкивают на это.
Недавно Квиткова опубликовала в Instagram фото комнаты с корзинами цветов, подписав: "Это была чудесная суббота". Часто такие корзины можно увидеть на свадьбах. К тому же суббота в Украине является самым популярным днем для свадеб.
Позже появилось селфи в лифте, где на безымянном пальце Даши видны два кольца. На свежих фото Бражка также заметно обручальное кольцо.
Успела ли пара пожениться, неизвестно, так как комментариев от них нет.
