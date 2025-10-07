Відео
Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Головна Спорт Бражко та Квіткова могли таємно одружитися

Бражко та Квіткова могли таємно одружитися

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 21:05
Бражко міг одружитися з блогеркою Дашею Квітковою — що відомо
Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

У київському "Динамо" могло стати більше на одного одруженого гравця. Володимир Бражко міг таємно одружитися на популярній блогерці Даші Квітковій.

Про можливе весілля повідомив портал "Трибуна".

Бражко и Квиткова
Квіти для Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova

Чи одружилися Бражко і Квіткова

Деталей про весілля закохані Володимир та Даша не розкривають, але з'явилися публікації, які наштовхують на це.

Нещодавно Квіткова опублікувала в Instagram фото кімнати з кошиками квітів, підписавши: "Це була чудова субота". Часто такі кошики можна побачити на весіллях. До того ж субота в Україні є найпопулярнішим днем для весіль.

Пізніше з’явилося селфі в ліфті, де на безіменному пальці Даші видно дві каблучки. На свіжих фото Бражка також помітна обручка.

Чи встигла пара одружитися, невідомо, бо коментарів від них немає.

Бражко и Квиткова
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/ Трибуна
Бражко и Квиткова
Володимир Бражко. Фото: instagram.com/kvittkova/ Трибуна

Нагадаємо, найкращий боксер-суперважковаговик світу Олександр Усик пояснив, чому допоміг відновленню музею Романа Шухевича.

Київське "Динамо" планує купити талановитого футболіста з Кіпру.

футбол весілля Даша Квіткова Динамо Володимир Бражко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
