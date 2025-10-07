Бражко міг одружитися з блогеркою Дашею Квітковою — що відомо

Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

У київському "Динамо" могло стати більше на одного одруженого гравця. Володимир Бражко міг таємно одружитися на популярній блогерці Даші Квітковій.

Про можливе весілля повідомив портал "Трибуна".

Реклама

Читайте також:

Квіти для Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova

Чи одружилися Бражко і Квіткова

Деталей про весілля закохані Володимир та Даша не розкривають, але з'явилися публікації, які наштовхують на це.

Нещодавно Квіткова опублікувала в Instagram фото кімнати з кошиками квітів, підписавши: "Це була чудова субота". Часто такі кошики можна побачити на весіллях. До того ж субота в Україні є найпопулярнішим днем для весіль.

Пізніше з’явилося селфі в ліфті, де на безіменному пальці Даші видно дві каблучки. На свіжих фото Бражка також помітна обручка.

Чи встигла пара одружитися, невідомо, бо коментарів від них немає.

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/ Трибуна

Володимир Бражко. Фото: instagram.com/kvittkova/ Трибуна

Нагадаємо, найкращий боксер-суперважковаговик світу Олександр Усик пояснив, чому допоміг відновленню музею Романа Шухевича.

Київське "Динамо" планує купити талановитого футболіста з Кіпру.