Бражко міг одружитися з блогеркою Дашею Квітковою — що відомо

Бражко та Квіткова могли таємно одружитися
У київському "Динамо" могло стати більше на одного одруженого гравця. Володимир Бражко міг таємно одружитися на популярній блогерці Даші Квітковій.
Чи одружилися Бражко і Квіткова
Деталей про весілля закохані Володимир та Даша не розкривають, але з'явилися публікації, які наштовхують на це.
Нещодавно Квіткова опублікувала в Instagram фото кімнати з кошиками квітів, підписавши: "Це була чудова субота". Часто такі кошики можна побачити на весіллях. До того ж субота в Україні є найпопулярнішим днем для весіль.
Пізніше з’явилося селфі в ліфті, де на безіменному пальці Даші видно дві каблучки. На свіжих фото Бражка також помітна обручка.
Чи встигла пара одружитися, невідомо, бо коментарів від них немає.
