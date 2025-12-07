Месси привел Интер к чемпионству MLS и отомстил Мюллеру за поражение на ЧМ-2014

Лионель Месси. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

"Интер Майами" впервые стал чемпионом MLS, а привел их к этому титулу Лионель Месси. Интересно, что аргентинец пришел в команду, которая была аутсайдером.

"Интер Майами" в финале одолел "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

На арене "Чейз" в Форт-Лодердейле команда Месси быстро получила преимущество, когда на 9-й минуте после прострела Альенде защитник гостей Эдьер Окампо срезал мяч в собственные ворота.

"Уайткепс" ответили уверенным давлением и на 60-й минуте Али Ахмед восстановил равновесие.

Второй гол "Интера" сделал Месси, который перехватил мяч и запустил в прорыв Родриго Де Пауля, а тот безупречно реализовал выход на 71-й минуте.

В концовке "Майами" дожал соперника, а Альенде после передачи от Месси поставил точку — 3:1.

Лионель Месси и Дэвид Бекхэм. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Интересно, что Месси добыл главный трофей лиги на третий год прихода в команду. К тому же он отомстил Томасу Мюллеру за поражение Аргентины от Германии в финале чемпионата мира-2014.

Игроки "Интер Майами". Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

