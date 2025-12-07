Відео
Україна
Мессі з Інтером розбив Мюллера та став чемпіоном MLS

Мессі з Інтером розбив Мюллера та став чемпіоном MLS

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 11:05
Мессі привів Інтер до чемпіонства MLS і помстився Мюллеру за поразку на ЧС-2014
Ліонель Мессі. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

"Інтер Маямі" вперше став чемпіоном MLS, а привів їх до цього титулу Ліонель Мессі. Цікаво, що аргентинець прийшов в команду, яка була аутсайдером.

"Інтер Маямі" в фіналі здолав "Ванкувер Вайткепс" з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Интер стал чемпионом MLS
Томас Мюллер. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Мессі помстився Мюллеру

На арені "Чейз" у Форт-Лодердейлі команда Мессі швидко отримала перевагу, коли на 9-й хвилині після прострілу Альєнде захисник гостей Едьєр Окампо зрізав м’яч у власні ворота.

"Вайткепс" відповіли впевненим тиском і на 60-й хвилині Алі Ахмед відновив рівновагу.

Другий гол "Інтера" зробив Мессі, який перехопив м’яч і запустив у прорив Родріго Де Пауля, а той бездоганно реалізував вихід на 71-й хвилині.

У кінцівці "Маямі" дотиснув суперника, а Альєнде після передачі від Мессі поставив крапку — 3:1.

Интер стал чемпионом MLS
Ліонель Мессі та Девід Бекхем. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Цікаво, що Мессі здобув головний трофей ліги на третій рік приходу в команду. До того ж він помстився Томасу Мюллеру за поразку Аргентини від Німеччини в фіналі чемпіонату світу-2014.

Интер стал чемпионом MLS
Гравці "Інтер Маямі". Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Нагадаємо, раніше в УПЛ змінився лідер, а "Динамо" перервало серію поразок.

Українського захисника "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в симуляції хвороби.

футбол Ліонель Мессі MLS Інтер Маямі Томас Мюллер ліга МЛС
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
