Мессі привів Інтер до чемпіонства MLS і помстився Мюллеру за поразку на ЧС-2014

Ліонель Мессі. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

"Інтер Маямі" вперше став чемпіоном MLS, а привів їх до цього титулу Ліонель Мессі. Цікаво, що аргентинець прийшов в команду, яка була аутсайдером.

"Інтер Маямі" в фіналі здолав "Ванкувер Вайткепс" з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Томас Мюллер. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Мессі помстився Мюллеру

На арені "Чейз" у Форт-Лодердейлі команда Мессі швидко отримала перевагу, коли на 9-й хвилині після прострілу Альєнде захисник гостей Едьєр Окампо зрізав м’яч у власні ворота.

"Вайткепс" відповіли впевненим тиском і на 60-й хвилині Алі Ахмед відновив рівновагу.

Другий гол "Інтера" зробив Мессі, який перехопив м’яч і запустив у прорив Родріго Де Пауля, а той бездоганно реалізував вихід на 71-й хвилині.

У кінцівці "Маямі" дотиснув суперника, а Альєнде після передачі від Мессі поставив крапку — 3:1.

Ліонель Мессі та Девід Бекхем. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Цікаво, що Мессі здобув головний трофей ліги на третій рік приходу в команду. До того ж він помстився Томасу Мюллеру за поразку Аргентини від Німеччини в фіналі чемпіонату світу-2014.

Гравці "Інтер Маямі". Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

