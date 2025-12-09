Відео
Головна Спорт Слот пояснив, за що Салах позбувся місця у складі Ліверпуля

Слот пояснив, за що Салах позбувся місця у складі Ліверпуля

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:14
Слот розкрив причину виключення Салаха із заявки Ліверпуля
Мохаммед Салах на тлі Арне Слота. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Ситуація навколо Мохаммеда Салаха та наставника Арне Слота в Ліверпулі отримала несподіване продовження. Форвард опинився поза заявкою на найближчий матч.

Тренер пояснив, що клуб не може залишатися осторонь, коли один із гравців дає сумнівні коментарі, повідомляє Sky Sports.

Арне Слот заявив, що подібне ставлення до клубу та колективу не залишиться без наслідків. Тренер підкреслив, що спокій та ввічливість не дорівнюють слабкості, і якщо гравець порушує внутрішні норми, то може залишитися за бортом. Салах не полетів із командою до Італії.

Арне Слот и Мохаммед Салах
Арне Слот та Мохаммед Салах. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Мотиви рішення Арне Слота

Це рішення може стати прецедентом: якщо клуб готовий жорстко реагувати на публічні висловлювання. За словами Слота, всередині команди знову з'явиться дисципліна, а кожному гравцеві доведеться думати, перш ніж давати інтерв'ю. "Ліверпуль" закладає нову культуру відповідальності, де навіть зірки не поза правилами.

"Ми дали йому знати, що сьогодні він із нами не летить. Це рішення ухвалили не для покарання особисто — для команди та клубу. Слова мають наслідки, і команда має бути єдина", — пояснив Слот.

Виїзний матч "Ліверпуля" проти "Інтера" в Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 9 грудня, о 22:00 за київським часом.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
