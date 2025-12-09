Слот розкрив причину виключення Салаха із заявки Ліверпуля

Слот пояснив, за що Салах позбувся місця у складі Ліверпуля
Ситуація навколо Мохаммеда Салаха та наставника Арне Слота в Ліверпулі отримала несподіване продовження. Форвард опинився поза заявкою на найближчий матч.
Тренер пояснив, що клуб не може залишатися осторонь, коли один із гравців дає сумнівні коментарі, повідомляє Sky Sports.
Арне Слот заявив, що подібне ставлення до клубу та колективу не залишиться без наслідків. Тренер підкреслив, що спокій та ввічливість не дорівнюють слабкості, і якщо гравець порушує внутрішні норми, то може залишитися за бортом. Салах не полетів із командою до Італії.
Мотиви рішення Арне Слота
Це рішення може стати прецедентом: якщо клуб готовий жорстко реагувати на публічні висловлювання. За словами Слота, всередині команди знову з'явиться дисципліна, а кожному гравцеві доведеться думати, перш ніж давати інтерв'ю. "Ліверпуль" закладає нову культуру відповідальності, де навіть зірки не поза правилами.
"Ми дали йому знати, що сьогодні він із нами не летить. Це рішення ухвалили не для покарання особисто — для команди та клубу. Слова мають наслідки, і команда має бути єдина", — пояснив Слот.
Виїзний матч "Ліверпуля" проти "Інтера" в Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 9 грудня, о 22:00 за київським часом.
