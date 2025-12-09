Видео
Главная Спорт Слот объяснил, за что Салах лишился места в составе Ливерпуля

Слот объяснил, за что Салах лишился места в составе Ливерпуля

Дата публикации 9 декабря 2025 09:14
Слот раскрыл причину исключения Салаха из заявки Ливерпуля
Мохаммед Салах на фоне Арне Слота. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Ситуация вокруг Мохаммеда Салаха и наставника Арне Слота в Ливерпуле получила неожиданное продолжение. Форвард оказался вне заявки на ближайший матч.

Тренер объяснил, что клуб не может оставаться в стороне, когда один из игроков дает сомнительные комментарии, сообщает Sky Sports.

Читайте также:

Арне Слот заявил, что подобное отношение к клубу и коллективу не останется без последствий. Тренер подчеркнул, что спокойствие и вежливость не равны слабости, и если игрок нарушает внутренние нормы, то может остаться за бортом. Салах не полетел с командой в Италию. 

Арне Слот и Мохаммед Салах
Арне Слот и Мохаммед Салах. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Мотивы решения Арне Слота

Это решение может стать прецедентом: если клуб готов жестко реагировать на публичные высказывания. По словам Слота, внутри команды снова появится дисциплина, а каждому игроку придется думать, прежде чем давать интервью. "Ливерпуль" закладывает новую культуру ответственности, где даже звезды не вне правил.

"Мы дали ему знать, что сегодня он с нами не летит. Это решение приняли не для наказания лично — для команды и клуба. Слова имеют последствия, и команда должна быть едина", — объяснил Слот. 

Выездной матч "Ливерпуля" против "Интера" в Лиге чемпионов состоится во вторник, 9 декабря, в 22:00 по киевскому времени.  

Напомним, телезвезда Дарья Квиткова раскрыла детали будущей свадьбы с футболистом Владимиром Бражко. 

Президент ФИФА Джанни Инфантино ввел глобальное изменения в правила футбола перед матчами ЧМ-2026. 

спорт футбол Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
