Главная Спорт ФИФА введет новое правило футбола во время ЧМ-2026

ФИФА введет новое правило футбола во время ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 08:45
Матчи ЧМ-2026 разделят на четверти — ФИФА вводит обязательные паузы
Президент ФИФА Джанни Инфантино с Кубком Мира. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Международная федерация футбола официально представила новое правило, которое кардинально изменит ход матчей чемпионата мира-2026. Перемены направлены на то, чтобы сделать поединки Мундиаля более безопасными для игроков.

Теперь в каждом тайме каждой игры турнира будет три минуты на "водопой", сообщает Sky Sports

Читайте также:

Паузы в матчах Мундиаля будут проводиться строго по регламенту, независимо от погоды, температуры или наличия крыши стадиона. По словам организаторов, паузы пройдут на 22-й минуте каждого тайма. В ФИФА считают нововведение изменением подхода к заботе о здоровье футболистов и равных условиях для всех команд. 

Коул Палмер
Англичанин Коул Палмер пьет воду. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach 

Что значат изменения ФИФА для футбола

Такое новаторство может полностью изменить ритм матчей: остановка позволит спортсменам восстановить силы, но также даст возможность тренерам скорректировать тактику, а игрокам позволит отдышаться. Матчи станут напоминать по структуре игры в американских лигах: с четвертями, короткими паузами. 

Несмотря на то, что инициатива направлена на защиту игроков от перегрева и усталости, многие эксперты отмечают, что новая пауза может изменить эмоциональный накал и динамику игры. Возможно, болельщиков ждут более тактические и спокойные встречи, чем прежде.  

Напомним, Дарья Квиткова откровенно ответила на вопрос о свадьбе с игроком "Динамо" Владимиром Бражко. 

Лионель Месси помог "Интеру" из Майами установить историческое достижение и завоевать важный трофей. 

спорт футбол Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
