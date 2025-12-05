Сборная Украины окажется в группе F, если выйдет на ЧМ-2026

Уэйн Гретцки во время жеребьевки Кубка Мира. Фото: скриншот YouTube

В Вашингтоне, США состоялась церемония жеребьевки группового турнира Кубка Мира-2026 ФИФА. Сборная Украины узнала всех потенциальных соперников на Мундиале.

Команда Сергея Реброва может попасть в группу F, сообщает портал Новини.LIVE.

В США прошла торжественная жеребьевка группового турнира ЧМ-2026. Зрители увидели, как Дональд Трамп получил первый в истории специальный FIFA Peace Prize, Робби Уильямс представил официальный гимн турнира, а звезды спорта доставали шары с названием 48 национальных команд.

Потенциальные соперники сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Жребий сборной Украины

"Сине-желтые" оказались в четвертой корзине и дождались соперников одними из последних, когда жеребьевку проводил легендарный бывший хоккеист Уэйн Гретцки. На церемонии присутствовал президент УАФ Андрей Шевченко, который увидел, как сборная Украины попала в группу F. В соперниках оказались Нидерланды, Япония и Тунис.

Групповой этап ЧМ-2026. Фото: Футбол Украины

Сборная Украины еще не завершила свой путь на Мундиаль. Уже 26 марта 2026 года она сыграет в плей-офф со Швецией. В случае успеха команду Реброва ждет противостояние с победителем пары Польша — Албания. И только в случае двух побед украинцы выйдут на Кубок Мира.

Мундиаль пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

