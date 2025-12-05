Видео
Главная Спорт Блаттер раскритиковал ФИФА из-за Криштиану Роналду

Блаттер раскритиковал ФИФА из-за Криштиану Роналду

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 19:01
Скандал вокруг Роналду — Блаттер сделал заявление
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с критикой в адрес Международной федерации после того, как дисциплинарная комиссия приняла решение оставить Криштиану Роналду условную дисквалификацию, позволив ему сыграть в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

Такой вердикт вызвал широкие споры, поскольку нападающему первоначально грозил реальный запрет на участие в турнире, сообщает The Telegraph.

Читайте также:

Решение по делу Криштиану Роналду было принято после многочасовых обсуждений внутри ФИФА, а сама процедура, как утверждается, проходила в ускоренном формате. Это стало поводом для обвинений в избирательности дисциплинарных мер и попытках сохранить одного из самых узнаваемых футболистов мира в числе участников главного турнира планеты. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду забивает гол ударом через себя. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Что именно возмутило экс-главу ФИФА

Блаттер подчеркнул, что такие решения неизбежно влияют на доверие к организации, поскольку создают ощущение политизированности и отхода от принципов справедливости. По его словам, дисциплинарные процессы должны оставаться независимыми от руководства федерации и не зависеть от статуса конкретного игрока.

"Это принцип, с которым нельзя мириться. Дисциплинарные вопросы должны рассматриваться как суд, а не исходить от чьей-то воли. Многие понимают, что подобные решения идут вразрез со справедливостью", — заявил Блаттер. 

Напомним, один из европейских тренеров одновременно раскритиковал и поддержал Сергея Реброва. 

Один из футболистов киевского "Динамо" покинул Украину и может не вернуться. 

футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Зепп Блаттер ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
