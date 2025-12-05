Скандал вокруг Роналду — Блаттер сделал заявление

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с критикой в адрес Международной федерации после того, как дисциплинарная комиссия приняла решение оставить Криштиану Роналду условную дисквалификацию, позволив ему сыграть в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

Такой вердикт вызвал широкие споры, поскольку нападающему первоначально грозил реальный запрет на участие в турнире, сообщает The Telegraph.

Решение по делу Криштиану Роналду было принято после многочасовых обсуждений внутри ФИФА, а сама процедура, как утверждается, проходила в ускоренном формате. Это стало поводом для обвинений в избирательности дисциплинарных мер и попытках сохранить одного из самых узнаваемых футболистов мира в числе участников главного турнира планеты.

Криштиану Роналду забивает гол ударом через себя. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Что именно возмутило экс-главу ФИФА

Блаттер подчеркнул, что такие решения неизбежно влияют на доверие к организации, поскольку создают ощущение политизированности и отхода от принципов справедливости. По его словам, дисциплинарные процессы должны оставаться независимыми от руководства федерации и не зависеть от статуса конкретного игрока.

"Это принцип, с которым нельзя мириться. Дисциплинарные вопросы должны рассматриваться как суд, а не исходить от чьей-то воли. Многие понимают, что подобные решения идут вразрез со справедливостью", — заявил Блаттер.

