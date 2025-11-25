Роналду получил дисквалификацию от ФИФА — беспрецедентное решение

Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: Reuters

Звезде сборной Португалии Криштиану Роналду не придется пропускать две игры чемпионата мира-2026. Такая угроза возникла после матча отбора на ЧМ-2026 с Ирландией (2:0), где 40-летний футболист получил прямую красную карточку за грубый фол.

О решении ФИФА сообщил испанский портал Mundo Deportivo.

В поединке пятого тура квалификации ЧМ-2026 против Ирландии Роналду получил прямую красную карточку. Согласно правилам, его могли наказать на два-три матча дисквалификации — последняя игра отбора с Арменией и два матча группового этапа мундиаля.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Какое решение получил Роналду

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать нападающего сборной Португалии всего на один матч, что можно считать беспрецедентным решением.

Сейчас форвард уже отбыл дисквалификацию — он пропустил игру против Армении, в которой португальцы одержали разгромную победу 9:1. Таким образом, Роналду сможет сыграть в стартовом матче чемпионата мира, который состоится следующим летом.

Отметим, что Роналду удалили с поля после того, как он ударил локтем защитника сборной Ирландии Дару О'Ши.

