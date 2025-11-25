Роналду получил дисквалификацию от ФИФА — беспрецедентное решение

Роналду разрешили сыграть на ЧМ-2026 все матчи — решение ФИФА
Звезде сборной Португалии Криштиану Роналду не придется пропускать две игры чемпионата мира-2026. Такая угроза возникла после матча отбора на ЧМ-2026 с Ирландией (2:0), где 40-летний футболист получил прямую красную карточку за грубый фол.
О решении ФИФА сообщил испанский портал Mundo Deportivo.
В поединке пятого тура квалификации ЧМ-2026 против Ирландии Роналду получил прямую красную карточку. Согласно правилам, его могли наказать на два-три матча дисквалификации — последняя игра отбора с Арменией и два матча группового этапа мундиаля.
Какое решение получил Роналду
Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать нападающего сборной Португалии всего на один матч, что можно считать беспрецедентным решением.
Сейчас форвард уже отбыл дисквалификацию — он пропустил игру против Армении, в которой португальцы одержали разгромную победу 9:1. Таким образом, Роналду сможет сыграть в стартовом матче чемпионата мира, который состоится следующим летом.
Отметим, что Роналду удалили с поля после того, как он ударил локтем защитника сборной Ирландии Дару О'Ши.
