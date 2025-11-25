Роналду отримав дискваліфікацію від ФІФА — безпрецендентне рішення

Кріштіану Роналду в матчі за збірну Португалії. Фото: Reuters

Зірці збірної Португалії Кріштіану Роналду не доведеться пропускати дві гри чемпіонату світу-2026. Така загроза виникла після матчу відбору на ЧС-2026 з Ірландією (2:0), де 40-річний футболіст отримав пряму червону картку за грубий фол.

Про рішення ФІФА повідомив іспанський портал Mundo Deportivo.

Реклама

Читайте також:

У поєдинку п'ятого туру кваліфікації ЧС-2026 проти Ірландії Роналду отримав пряму червону картку. Згідно з правилами, його могли покарати на два-три матчі дискваліфікації — остання гра відбору з Вірменією та два матчі групового етапу мундіалю.

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Яке рішення отримав Роналду

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення дискваліфікувати нападника збірної Португалії всього на один матч, що можна вважати безпрецедентним рішенням.

Наразі форвард уже відбув дискваліфікацію — він пропустив гру проти Вірменії, у якій португальці здобули розгромну перемогу 9:1. Таким чином, Роналду зможе зіграти у стартовому матчі чемпіонату світу, що відбудеться наступного літа.

Зазначимо, що Роналду видалили з поля після того, як він ударив ліктем захисника збірної Ірландії Дару О’Ши.

Нагадаємо, Денис Бойко поклав на футболістів "Динамо" вину в трьох поразках в УПЛ.

Також президент УАФ Андрій Шевченко розповів про гру з Швецією у відборі ЧС-2026.

Російський одноклубник Іллі Забарного Матвій Сафонов обговорив свій відхід з керівництвом "ПСЖ".