Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роналду дозволили зіграти на ЧС-2026 всі матчі — рішення ФІФА

Роналду дозволили зіграти на ЧС-2026 всі матчі — рішення ФІФА

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 18:46
Оновлено: 19:16
Роналду отримав дискваліфікацію від ФІФА — безпрецендентне рішення
Кріштіану Роналду в матчі за збірну Португалії. Фото: Reuters

Зірці збірної Португалії Кріштіану Роналду не доведеться пропускати дві гри чемпіонату світу-2026. Така загроза виникла після матчу відбору на ЧС-2026 з Ірландією (2:0), де 40-річний футболіст отримав пряму червону картку за грубий фол.

Про рішення ФІФА повідомив іспанський портал Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте також:

У поєдинку п'ятого туру кваліфікації ЧС-2026 проти Ірландії Роналду отримав пряму червону картку. Згідно з правилами, його могли покарати на два-три матчі дискваліфікації — остання гра відбору з Вірменією та два матчі групового етапу мундіалю.

Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Яке рішення отримав Роналду

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення дискваліфікувати нападника збірної Португалії всього на один матч, що можна вважати безпрецедентним рішенням.

Наразі форвард уже відбув дискваліфікацію — він пропустив гру проти Вірменії, у якій португальці здобули розгромну перемогу 9:1. Таким чином, Роналду зможе зіграти у стартовому матчі чемпіонату світу, що відбудеться наступного літа.

Зазначимо, що Роналду видалили з поля після того, як він ударив ліктем захисника збірної Ірландії Дару О’Ши.

Нагадаємо, Денис Бойко поклав на футболістів "Динамо" вину в трьох поразках в УПЛ.

Також президент УАФ Андрій Шевченко розповів про гру з Швецією у відборі ЧС-2026.

Російський одноклубник Іллі Забарного Матвій Сафонов обговорив свій відхід з керівництвом "ПСЖ".

футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу ФІФА ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації