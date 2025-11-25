Роналду отримав дискваліфікацію від ФІФА — безпрецендентне рішення

Роналду дозволили зіграти на ЧС-2026 всі матчі — рішення ФІФА
Зірці збірної Португалії Кріштіану Роналду не доведеться пропускати дві гри чемпіонату світу-2026. Така загроза виникла після матчу відбору на ЧС-2026 з Ірландією (2:0), де 40-річний футболіст отримав пряму червону картку за грубий фол.
Про рішення ФІФА повідомив іспанський портал Mundo Deportivo.
У поєдинку п'ятого туру кваліфікації ЧС-2026 проти Ірландії Роналду отримав пряму червону картку. Згідно з правилами, його могли покарати на два-три матчі дискваліфікації — остання гра відбору з Вірменією та два матчі групового етапу мундіалю.
Яке рішення отримав Роналду
Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення дискваліфікувати нападника збірної Португалії всього на один матч, що можна вважати безпрецедентним рішенням.
Наразі форвард уже відбув дискваліфікацію — він пропустив гру проти Вірменії, у якій португальці здобули розгромну перемогу 9:1. Таким чином, Роналду зможе зіграти у стартовому матчі чемпіонату світу, що відбудеться наступного літа.
Зазначимо, що Роналду видалили з поля після того, як він ударив ліктем захисника збірної Ірландії Дару О’Ши.
