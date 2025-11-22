Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У ФІФА стався великий скандал через Кріштіану Роналду

У ФІФА стався великий скандал через Кріштіану Роналду

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 16:01
Оновлено: 16:34
Між ФІФА та фанатами Роналду стався конфлікт, де перемогли уболівальники
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У ФІФА спровокували величезний скандал. Через дії організації образили португальську зірку Кріштіану Роналду та його величезну фанатську базу.

Про проблеми ФІФА та Роналду говорять уже кілька днів, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що сталося між ФІФА та Роналду

ФІФА опинилася в центрі скандалу після того, як оприлюднила новий постер до чемпіонату світу-2026, де не було Роналду, а збірну Португалії представив Бруну Фернандеш. Після цього організація піддалася масовим атакам уболівальників.

ФІФА звинуватили в неповазі до Роналду, який є рекордсменом за кількістю ігор та голів у національній команді.

На тлі шквалу критики ФІФА швидко видалила перший постер і опублікувала новий — уже з Роналду.

Постер до ЧМ-2026
Постер до ЧС-2026 з Кріштіану Роналду. Фото: ФІФА

Чемпіонат світу-2026 пройде влітку у США, Канаді та Мексиці.

Турнір стане першим, що відбудеться одразу у трьох країнах і з розширеним форматом, у якому зіграють 48 збірних.

Нагадаємо, шведи запропонували Україні дивне рішення щодо господаря плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

У римській "Ромі" вирішили, що робити з нападником Артемом Довбиком.

скандал футбол Кріштіану Роналду ФІФА ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації