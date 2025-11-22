Між ФІФА та фанатами Роналду стався конфлікт, де перемогли уболівальники

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У ФІФА спровокували величезний скандал. Через дії організації образили португальську зірку Кріштіану Роналду та його величезну фанатську базу.

Про проблеми ФІФА та Роналду говорять уже кілька днів, повідомив портал Новини.LIVE.

Що сталося між ФІФА та Роналду

ФІФА опинилася в центрі скандалу після того, як оприлюднила новий постер до чемпіонату світу-2026, де не було Роналду, а збірну Португалії представив Бруну Фернандеш. Після цього організація піддалася масовим атакам уболівальників.

ФІФА звинуватили в неповазі до Роналду, який є рекордсменом за кількістю ігор та голів у національній команді.

На тлі шквалу критики ФІФА швидко видалила перший постер і опублікувала новий — уже з Роналду.

Постер до ЧС-2026 з Кріштіану Роналду. Фото: ФІФА

Чемпіонат світу-2026 пройде влітку у США, Канаді та Мексиці.

Турнір стане першим, що відбудеться одразу у трьох країнах і з розширеним форматом, у якому зіграють 48 збірних.

