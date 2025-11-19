Роналду звернувся до Трампа після їх зустрічі

Кріштіану Роналду, Дональд Трамп та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano

Нападник саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду разом з нареченою Джорджиною Родрігес відвідав Білий дім. Футболіст зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Роналду в Instagram звернувся до Трампа і подякував за зустріч.

Реклама

Читайте також:

Роналду подякував Трампу

Роналду подякував Трампу за запрошення і теплий прийом, який президент США та перша леді надали Кріштіану та Джорджині.

"Кожен із нас може внести цінний вклад, і я готовий робити це, надихаючи нові покоління будувати майбутнє, засноване на мужності, відповідальності та стійкому мирі", — сказав Роналду.

Роналду наразі є найбагатшим спортсменом в історії. За чотири роки в Саудівській Аравії він отримає 800 млн доларів. У 2024 році Кріштіану став мільярдером.

Нагадаємо, екстренер збірної України Мирон Маркевич зробив заяву про національну команду.

Дружина гравця збірної України Олександра Зінченка пообіцяла дещо Олександру Зубкову.