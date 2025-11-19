Відео
Головна Спорт Роналду вперше прокоментував зустріч з Трампом у Білому домі

Роналду вперше прокоментував зустріч з Трампом у Білому домі

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 21:42
Оновлено: 21:42
Роналду звернувся до Трампа після їх зустрічі
Кріштіану Роналду, Дональд Трамп та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano

Нападник саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду разом з нареченою Джорджиною Родрігес відвідав Білий дім. Футболіст зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Роналду в Instagram звернувся до Трампа і подякував за зустріч.

Роналду подякував Трампу

Роналду подякував Трампу за запрошення і теплий прийом, який президент США та перша леді надали Кріштіану та Джорджині.

"Кожен із нас може внести цінний вклад, і я готовий робити це, надихаючи нові покоління будувати майбутнє, засноване на мужності, відповідальності та стійкому мирі", — сказав Роналду.

Роналду наразі є найбагатшим спортсменом в історії. За чотири роки в Саудівській Аравії він отримає 800 млн доларів. У 2024 році Кріштіану став мільярдером.

Нагадаємо, екстренер збірної України Мирон Маркевич зробив заяву про національну команду.

Дружина гравця збірної України Олександра Зінченка пообіцяла дещо Олександру Зубкову.

Дональд Трамп футбол Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес Білий дім
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
