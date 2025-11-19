Роналду обратился к Трампу после их встречи

Роналду впервые прокомментировал встречу с Трампом в Белом доме
Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил Белый дом. Футболист встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Роналду в Instagram обратился к Трампу и поблагодарил за встречу.
Роналду поблагодарил Трампа
Роналду поблагодарил Трампа за приглашение и теплый прием, который президент США и первая леди оказали Криштиану и Джорджине.
"Каждый из нас может внести ценный вклад, и я готов делать это, вдохновляя новые поколения строить будущее, основанное на мужестве, ответственности и устойчивом мире", — сказал Роналду.
Роналду сейчас является самым богатым спортсменом в истории. За четыре года в Саудовской Аравии он получит 800 млн долларов. В 2024 году Криштиану стал миллиардером.
