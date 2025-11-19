Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду впервые прокомментировал встречу с Трампом в Белом доме

Роналду впервые прокомментировал встречу с Трампом в Белом доме

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 21:42
обновлено: 21:42
Роналду обратился к Трампу после их встречи
Криштиану Роналду, Дональд Трамп и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил Белый дом. Футболист встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Роналду в Instagram обратился к Трампу и поблагодарил за встречу.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роналду поблагодарил Трампа

Роналду поблагодарил Трампа за приглашение и теплый прием, который президент США и первая леди оказали Криштиану и Джорджине.

"Каждый из нас может внести ценный вклад, и я готов делать это, вдохновляя новые поколения строить будущее, основанное на мужестве, ответственности и устойчивом мире", — сказал Роналду.

Роналду сейчас является самым богатым спортсменом в истории. За четыре года в Саудовской Аравии он получит 800 млн долларов. В 2024 году Криштиану стал миллиардером.

Напомним, экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич сделал заявление о национальной команде.

Жена игрока сборной Украины Александра Зинченко пообещала кое-что Александру Зубкову.

Дональд Трамп футбол Криштиану Роналду Джорджина Родригес Белый дом
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации