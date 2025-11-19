Роналду обратился к Трампу после их встречи

Криштиану Роналду, Дональд Трамп и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил Белый дом. Футболист встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Роналду в Instagram обратился к Трампу и поблагодарил за встречу.

Роналду поблагодарил Трампа

Роналду поблагодарил Трампа за приглашение и теплый прием, который президент США и первая леди оказали Криштиану и Джорджине.

"Каждый из нас может внести ценный вклад, и я готов делать это, вдохновляя новые поколения строить будущее, основанное на мужестве, ответственности и устойчивом мире", — сказал Роналду.

Роналду сейчас является самым богатым спортсменом в истории. За четыре года в Саудовской Аравии он получит 800 млн долларов. В 2024 году Криштиану стал миллиардером.

